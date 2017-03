Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

London„Das ist der Tag, auf den wir uns vorbereitet haben“, sagte Mark Rowley, der oberste Terrorbeauftragte der Londoner Polizei am späten Mittwochabend, „von dem wir aber hofften, dass er nie eintreten würde.“

Er ist eingetreten, als wenige Stunden zuvor ein dunkel gekleideter, untersetzter Mann erst Passanten auf der Westminster Bridge im Regierungsviertel überfuhr, dann einen Polizisten am Parlamentsgebäude niederstach und schließlich erschossen wurde. Kurz danach teilte die Polizei mit: Man betrachte die Vorfälle als Terrorangriff.

Es war der erste größere Anschlag dieser Art in der britischen Hauptstadt seit zwölf Jahren. Am 7. Juli 2005 hatten vier islamische Terroristen Bomben gezündet – drei in der U-Bahn und eine in einem Doppeldecker-Bus. 56 Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 700 wurden verletzt. Seither ist London von solchen Attacken verschont geblieben. Stattdessen waren andere Städte wie Nizza, Paris, Brüssel und Berlin Ziel von Terroranschlägen.

Terrorismus in Europas Metropolen Paris (3) Februar/März 2017: Auf dem Pariser Flughafen Orly verhindern Soldaten nur knapp einen möglichen Terroranschlag. Ein Mann will einer dort patrouillierenden Soldatin das Gewehr entreißen und wird von anderen Soldaten erschossen. Erst Anfang Februar war nahe dem Louvre-Museum ein Ägypter niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.

Berlin Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten wird die Hauptstadt zum Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen sterben, als ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage später wird der 24 Jahre alte Tunesier bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

Nizza Juli 2016: Ein Attentäter rast mit einem Lastwagen auf dem Strandboulevard Promenade des Anglais in eine Menschenmenge. Mindestens 86 Menschen sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für den Anschlag verantwortlich.

Brüssel (2) März 2016: Mit mehreren Bomben töten islamistische Attentäter am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer Metrostation 32 Menschen.

Istanbul Januar 2016: Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS reißt im historischen Zentrum zwölf Deutsche mit in den Tod. Der Angreifer zündet die Bombe mitten in einer deutschen Reisegruppe nahe der Hagia Sophia und der Blauen Moschee.

Paris (2) November 2015: Bei einer koordinierten Anschlagsserie am Stade de France, mehreren Restaurants und dem Musikklub „Bataclan“ töten IS-Anhänger 130 Menschen, Hunderte werden verletzt.

Kopenhagen Februar 2015: Ein arabischstämmiger 22-Jähriger feuert auf ein Kulturcafé, ein Mann stirbt. Vor einer Synagoge erschießt der Attentäter einen Wachmann, bevor ihn Polizeikugeln tödlich treffen.

Paris (1) Januar 2015: Bei einem Attentat auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und einen koscheren Supermarkt sterben 17 Menschen. Die beiden Täter kommen später bei einer Polizeiaktion ums Leben. Zu dem Anschlag bekennt sich die Terrororganisation Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel.

Brüssel (1) Mai 2014: Im Jüdischen Museum erschießt ein französischer Islamist vier Menschen. Kurz darauf wird er festgenommen. Als selbst ernannter „Gotteskrieger“ hatte er zuvor in Syrien gekämpft.

London Juli 2005: Vier Muslime mit britischem Pass zünden in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen sterben, etwa 700 werden verletzt.

Madrid März 2004: Bei islamistisch motivierten Bombenanschlägen auf Pendlerzüge sterben in der spanischen Hauptstadt 191 Menschen, rund 1500 werden verletzt.

In der Zwischenzeit aber warnten britische Sicherheitsexperten immer wieder, die Ruhe würde nicht ewig andauern. Und an diesem grauen und nassen Frühlingstag Mitte dieser Woche bewahrheiteten sich ihre Warnungen.

Es gab bei dem Anschlag am Mittwoch Polizeiangaben zufolge 40 Verletzte und vier Todesopfer. Unter den Toten ist ein 48-jähriger Polizist, auf den der Angreifer mit zwei Messern losgegangen sein soll. Der Täter selbst wurde erschossen. Er sei der Polizei bekannt gewesen, hieß es, und er sei vom internationalen Terrorismus inspiriert worden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Die Londoner Polizei hat bereits im vergangenen Jahr auf die zunehmende Bedrohung reagiert und die Zahl der Beamten, die Schusswaffen benutzen konnten, um etwa ein Drittel auf insgesamt 2.800 erhöht. Die Sicherheitskräfte, die sonst unbewaffnet in der Stadt im Einsatz sind, sollten so besser auf terroristische Angriffe mit Schusswaffen reagieren können.

Auch aus den Terroranschlägen von 2015 in Paris zog die britische Polizei Konsequenzen. Man habe die Kapazitäten ausgebaut, um mit gleichzeitigen Attacken von Selbstmordattentätern und bewaffneten Terroristen umgehen zu können, hieß es. Sicherheitsbudgets wurden aufgestockt, die Zahl der Mitarbeiter erhöht, Grenzkontrollen wurden strenger, ebenso wie Gesetze.

In einer seiner seltenen Rede betonte Alex Younger, der Chef des Auslandsgeheimdienstes MI6, Ende vergangenen Jahres die massiven Gefahren: Die Bedrohung sei so groß wie noch nie. Und seit Juni 2013 hätten die Geheim- und Sicherheitsdienste ein Dutzend möglicher Terroranschläge vereitelt, so Younger.