IstanbulNach dem Anschlag auf die beliebte Disco „Reina“ in der Türkei, hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Montag zu dem Angriff bekannt. Ein „Soldat des Kalifats“ sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer im Internet verbreiteten Erklärung. Die Echtheit des Bekennerschreibens ließ sich zunächst jedoch nicht überprüfen. Währenddessen ist der Attentäter trotz intensiver Fahndung noch immer auf der Flucht.

In Istanbul sollen die ausländischen Toten am (heutigen) Montag an ihre Angehörigen übergeben werden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den 39 Toten sind mindestens 26 Ausländer, vor allem aus dem Mittleren Osten.

Zwei der Todesopfer des Silvester-Anschlags in Istanbul kamen nach Angaben des Auswärtigen Amtes aus Deutschland. „Wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen, das heißt also hier ihren festen Wohnsitz hatten“, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Einer habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit. „Bei dem anderen gehen wir derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist.“ Beide hätten in Bayern gewohnt. Der Sprecher fügte an, dass drei deutsche Staatsangehörige bei dem Anschlag verletzt worden seien. „Sie sind in guter medizinischer Behandlung und außer Lebensgefahr.“ Die Polizei sucht unterdessen weiterhin nach dem mutmaßlichen Attentäter des Blutbades.

Mindestens ein bewaffneter Angreifer war am Sonntagmorgen kurz nach Anbruch des neuen Jahres in den exklusiven Club am Bosporusufer eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf Hunderte von Feiernden geschossen. Außenkameras zeigten einen in schwarz gekleideten Mann, während die Aufnahmen aus dem Inneren einen Täter zeigten, der offenbar so etwas wie eine Weihnachtsmannmütze trug.

„Unsere Sicherheitskräfte haben alle notwendigen Ermittlungen eingeleitet. So Gott will finden wir ihn in kurzer Zeit“, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu mit Hinblick auf den Unbekannten. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim berichtete, der Täter habe eine Waffe in dem Club zurückgelassen und das entstandene Chaos nach dem Anschlag genutzt, um zu flüchten.

Ermittler untersuchten am Sonntag das Chaos in dem Club, unter anderem waren Stühle und Tische zerborsten. Überprüft wurden unter anderem Kleidungsstücke, die die Partygäste in Panik zurückgelassen hatten.

Bei den Toten handelt es sich um 25 Männer und 14 Frauen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Noch sind nicht alle Opfer identifiziert, elf der bislang identifizierten Toten sind türkische Staatsangehörige, ein weiterer hatte zusätzlich auch die belgische Staatsangehörigkeit. Alle anderen waren Ausländer verschiedener Nationalitäten. Als Herkunftsländer nannte Anadolu Saudi-Arabien (7), Libanon und den Irak (je 3), Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien (je 2), Kuwait, Kanada, Israel, Syrien, Russland (je 1).