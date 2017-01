Steckt der IS hinter dem Anschlag?

Istanbul Ein von türkischen Medien veröffentlichtes Bild zeigt den Angreifer vor dem Reina Nachtclub in Istanbul. (Foto: dpa)

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, weiter entschlossen gegen den Terrorismus zu kämpfen. Die Türkei werde alles tun, um „die Sicherheit und den Frieden ihrer Bürger zu gewährleisten“.

International wurde die Bluttat scharf verurteilt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach von einem „feigen Anschlag“ auf Menschen, „die einfach nur wie Millionen andere überall auf der Welt zum Jahreswechsel eine gute und unbeschwerte Zeit miteinander verbringen wollten“.

Die Tatsache, dass der Angriff einem mondänen Club galt, in dem auch Ausländer verkehren, werteten Beobachter in der Türkei bereits vor dem Bekennen des IS als Hinweis auf einen möglichen islamistischen Hintergrund. Nach dem türkischen Einmarsch im August in Syrien hatte der Anführer der Terrormiliz, Abu Bakr al-Bagdadi, im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen.

Der Zeitung „Hürriyet“ zufolge waren am Silvestertag acht Kämpfer des IS in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag in der Nacht geplant haben sollen. Türkische Truppen sind derzeit in Nordsyrien in heftige Gefechte mit dem IS verwickelt.

Unterdessen wiesen die Vereinigten Staaten türkische Medienberichte und Angaben in sozialen Netzwerken zurück, nach denen die Geheimdienste des Landes von der Gefahr eines Anschlags in dem Club gewusst hätten. Die Regierung habe von keinen konkreten Bedrohungen gewusst, teilte die US-Botschaft in Ankara mit. Die USA verurteilten die Attacke, ebenso Russland und der UN-Sicherheitsrat.