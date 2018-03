 Terror in Nigeria: 50 Tote bei Boko-Haram-Anschlag

Im Nordosten Nigerias haben mehrere Frauen inmitten einer Menschenmenge Bomben gezündet und mindestens 50 Menschen getötet. Vermutlich gehören die Täterinnen der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram an.

Seit der neue Präsident Muhammadu Buhari im Amt ist, begeht Boko Haram mehr Anschläge, wie hier auf einem Markt im Juni 2015. (Foto: ap) Anschlag auf einem Markt in Maiduguri

AbujaBei einem schweren Selbstmordanschlag mutmaßlicher Islamisten sind im Nordosten Nigerias mindestens 50 Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, als sich mehrere Frauen am Freitag in dem Ort Zabarmari inmitten einer Menschenmenge in die Luft gesprengt hätten, sagte der Anführer einer örtlichen Bürgerwehr am Samstag. Die Rettungsarbeiten dauerten am Tag nach dem Anschlag noch an.

„Die Zahl der Opfer könnte noch weit höher sein, weil viele Menschen so schwer verletzt sind, das sie wahrscheinlich nicht überleben“, sagte der Mann, der anonym bleiben wollte. Mittlerweile habe das Militär die Kontrolle über den Ort etwa zehn Kilometer vor der Stadt Maiduguri gewonnen. In der Region hat es bereits mehrfach Selbstmordanschläge von Frauen gegeben.

Es wird vermutet, dass die Täterinnen der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram angehören. Bei Kämpfen mit weiteren Mitgliedern der radikalen Sunnitenorganisation seien auch mehrere Extremisten getötet worden, hieß es.

Die Boko Haram hat ihre Anschläge seit der Amtseinführung des neuen Präsidenten Muhammadu Buhari vor wenigen Wochen weiter intensiviert. Buhari hatte der Gruppe den Kampf angesagt.

Bei mehreren Angriffen auf Dörfer und Moscheen waren in der vergangenen Woche fast 150 Menschen getötet worden. Die Islamisten wollen im Norden Nigerias ein islamisches Gottesreich aufbauen. Mindestens 14.000 Menschen sind in dem Konflikt bereits umgekommen.