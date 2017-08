 Terror in Spanien: Ein ungeheurer Verdacht

Diegem Der Kopf der Terrorzelle der Anschläge in (Spanien), Imam Abdelbaki Es Satty, soll sich zeitwiese in der Youssef-Moschee (l.) aufgehalten haben. (Foto: dpa)

MadridBei den Ermittlungen nach den Terrorattentaten in Barcelona kommt ein ungeheurer Verdacht auf: Womöglich haben spanische Sicherheitskräfte im Vorfeld wichtige Warnhinweise nicht beachtet oder nicht weitergeleitet. Täglich tauchen neue Informationen über den vermeintlichen Drahtzieher der Attentate auf, den 45-Jährigen Iman Abdelbaki Es Satty, die ihn auf den Radar der Antiterror-Experten hätten bringen müssen. Die katalanische Polizei Mossos de Esucadra betont jedoch stets, sie habe keine Hinweise auf irgendwelche Terrorverbindungen von Es Satty gehabt. Offenbar hakte es an der Kommunikation.

Es sind vor allem drei Informationen, die den Imam verdächtig machten. Die erste stammt von Hans Bonte, dem Bürgermeister der belgischen Gemeinde Vilvoorde, einem Vorort von Brüssel. Bonte gibt an, dass die belgische Polizei sich im vergangenen Jahr in Spanien erkundigt habe, ob Es Satty Verbindungen zu Terrororganisationen habe.

Hintergrund war der Versuch von Es Satty, in Diegem, einem Nachbarort von Vilvoorde, eine Anstellung als Imam zu finden. Als er sich weigerte, ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, habe der Verantwortliche der betreffenden Moschee die belgische Polizei verständigt. Der Imam saß zuvor vier Jahre lang wegen Drogenhandels im Gefängnis und wollte vermutlich deshalb sein Führungszeugnis nicht vorlegen.

Pikant an seinem dreimonatigen Aufenthalt in Belgien ist aber nicht nur der Verdacht der dortigen Behörden, sondern auch das Datum: Es Satty war von Januar bis März in Vilvoorde – am 22. starben in Brüssel 38 Menschen bei Terroranschlägen auf den Flughafen und die Metro.

Der Imam reiste unbehelligt zurück nach Spanien und fand im katalanischen Ort Ripoll seine Anstellung. Fast alle Mitglieder der vermutlich zwölfköpfigen Terrorzelle kamen aus dem Ort in den Vorpyrenäen.

Die Anfrage aus Belgien ist womöglich zwischen den verschiedenen Polizei-Organisationen in Spanien versickert. „Wem genau die Belgier diese Information in Spanien übermittelt haben, ist uns nicht bekannt“, sagt Juan Fernández, Sprecher der Gewerkschaft der paramilitärischen Polizei Guardia Civil, dem Handelsblatt.

„Es gibt in Spanien viele verschiedene Polizei-Organisationen, aber kein einheitliches System zum Datenaustausch, das muss sich dringend ändern.“ Neben den beiden nationalen Polizeiorganisationen Policía Nacional und den Guardia Civil gibt es in Spanien vier regionale Polizei-Organisationen – eine davon sind die katalanischen Mossos de Escuadra sowie Gemeinde- und Stadtpolizeien.