 Terror: US-Außenministerium warnt vor möglichen Anschlägen im Kosovo

Rex Tillerson Das Außenministerium von Rex Tillerson warnt US-Bürger vor Terror im Kosovo. (Foto: AP)

PristinaDas US-Außenministerium hat seine Bürger vor möglichen Terroranschlägen im Kosovo gewarnt. US-Bürger in dem Staat sollten wegen Terrorismus besonders aufmerksam sein, hieß es in einer Warnung des Ministeriums. „Terrorgruppen sind weiter dabei, mögliche Anschläge auf dem Balkan zu planen, darunter das Kosovo.“ Genauere Gründe waren zunächst nicht bekannt. Vertreter im Kosovo konnten am Sonntag nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.

Das Ministerium von US-Außenminister Rex Tillerson wies darauf hin, dass politisch motivierte Gewalt im gesamten Kosovo auftrete. Den kosovarischen Behörden zufolge sind rund 180 ihrer Bürger weiter für extremistische Gruppen in Syrien und im Irak aktiv.