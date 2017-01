17.000 Polizisten im Einsatz

Angriff auf Istanbuler Nachtclub Rettungskräfte bergen eine bei dem Anschlag verletzte Person. (Foto: dpa)

In Istanbul und Ankara waren die Sicherheitsvorkehrungen für die Silvesterfeierlichkeiten extra erhöht worden. Im Jahr 2016 wurden bei Anschlägen in diesen beiden Städten insgesamt mehr als 180 Menschen getötet. In Istanbul waren am Samstag 17.000 Polizisten im Einsatz. Einige von ihnen seien als Santa Claus oder Straßenverkäufer getarnt gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte nach dem Anschlag an, weiter entschlossen gegen Terrorismus zu kämpfen. Die Türkei werde alles Nötige tun, um „die Sicherheit und den Frieden ihrer Bürger zu gewährleisten“, erklärte Erdogan am Sonntag.

Ziel der Angreifer sei, „Chaos“ zu stiften, doch die Türkei werde diese „schmutzigen Spiele“ nicht zulassen. Vielmehr werde man „bis zum Ende“ gegen die Angriffe der „Terrororganisationen und der Kräfte dahinter“ kämpfen. Damit seien nicht nur bewaffnete Angriffe gemeint, sondern auch solche gegen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Die Bundesregierung zeigte sich entsetzt über den Angriff. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte: „Wir stehen in diesen schweren Stunden an der Seite der Türkei.“ Er sprach von einem „feigen Anschlag“ auf Menschen, „die einfach nur wie Millionen andere überall auf der Welt zum Jahreswechsel eine gute und unbeschwerte Zeit miteinander verbringen wollten“.

Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. „Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen“, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price. Präsident Barack Obama bot den türkischen Behörden Hilfe an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini schrieb auf Twitter: „2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern.“ Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Seine Gedanken seien bei denjenigen, die durch die Attacke betroffen seien und dem türkischen Volk, schrieb er auf Twitter.