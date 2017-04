 Terroranschlag in Schweden: Zweite Festnahme nach Anschlag in Stockholm

Blumen für die Opfer In Stockholm trauern die Menschen um die Toten des Lkw-Anschlags am vergangenen Freitag. (Foto: AP)

StockholmNach dem Lkw-Anschlag in Stockholm hat die Polizei am Sonntagmorgen eine zweite Person unter Terror- und Mordverdacht festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Details zu der Festnahme wollte die Behörde zunächst nicht bekanntgeben.

Einen 39-jährigen Usbeken hatten die Ermittler bereits am Freitagabend festgenommen. Am Sonntagmittag gab die Polizei auf einer Pressekonferenz bekannt, das dieser Mann Sympathien für die Terrororganisation IS geäußert habe. „Wir wissen, dass er Sympathien für extreme Organisationen gezeigt hat, darunter IS“, sagte Polizeisprecher Jonas Hysing. Der Tatverdächtige habe 2014 eine Aufenthaltsgenehmigung in Schweden beantragt, im Juni 2016 habe die Migrationsbehörde entschieden, ihn auszuweisen. Da er das Land nicht verlassen habe, hätten die Behörden ihn gesucht.

Bei dem Anschlag am Freitag starben den Behörden zufolge vier Menschen, zwei stammten aus Schweden, die anderen beiden aus Großbritannien und Belgien. Der Täter hatte am Freitag einen Lastwagen in einer belebten Stockholmer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in die Front eines Kaufhauses gesteuert. Dabei waren vier Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden.

Gefahndet wird weiterhin nach Mittätern des festgenommenen Hauptverdächtigen. Mehrere Wohnungen seien durchsucht worden und sieben Personen würden im Zusammenhang mit dem Angriff befragt, sagte der nationale Polizei-Einsatzleiter Jonas Hysing am Sonntag dem Sender SVT.

Gleichzeitig begann die politische Aufarbeitung: Die Vize-Vorsitzende der Schwedendemokraten, Julia Kronlid, zeigte sich wenig überrascht von dem Anschlag. „Wir haben vor solchen Vorfällen gewarnt“, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Partei wolle aber kein politisches Kapital aus dem Angriff schlagen. Die rechtspopulistische Anti-Einwanderungspartei Schwedendemokraten erklärte, sie habe vor solchen Vorfällen gewarnt.

Schweden gehörte lange Zeit zu den Staaten, die sich besonders offen gegenüber Flüchtlingen zeigten. Im Jahr 2015 beantragten 160.000 Menschen – die meisten von ihnen aus Syrien – Asyl in dem Staat mit zehn Millionen Einwohnern. Zuletzt hat die Regierung jedoch die Vorschriften verschärft.

Anschläge mit Fahrzeugen in Europa Stockholm – April 2017 Ein gekaperter Lastwagen rast in einer zentralen Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Vier Menschen sterben, 15 werden verletzt. Noch am selben Tag nimmt die Polizei einen 39-jährigen Usbeken fest. Der Mann, der 2016 aus Schweden ausgewiesen werden sollte, steht unter Terrorverdacht.

London – März 2017 Der Attentäter Khalid Masood steuert ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons. Er tötet drei Menschen, anschließend ersticht er einen Polizisten auf dem Gelände des britischen Parlaments. Er selbst wird von Sicherheitskräften erschossen. Ein weiteres Opfer stirbt gut zwei Wochen später an den Folgen seiner Verletzungen.

Berlin – Dezember 2016 Kurz vor Weihnachten wird die deutsche Hauptstadt zum Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen sterben, als ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen gekaperten Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage später wird der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

Nizza – Juli 2016 Der Attentäter, der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel, rast mit einem Lkw auf dem Strandboulevard Promenade des Anglais in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für den Anschlag verantwortlich.

Am Sonntag wollen sich Stockholmer auf einem zentralen Platz in der Stadt versammeln, um der Opfer des Anschlags zu gedenken und zu zeigen, dass sie keine Angst vor dem Terror haben. Zu der unpolitischen „Liebes-Kundgebung“ meldeten sich auf Facebook viele tausend Menschen an. Für Montag kündigte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven eine landesweite Schweigeminute an.

Zahlreiche Stockholmer und Touristen hatten am Samstag die Gegend rund um die Einkaufsstraße Drottninggatan besucht und Blumen niedergelegt. „Wir lassen die Dunkelheit niemals gewinnen“, stand in auf einem handgeschriebenen Zettel, der zwischen Blumen und leuchtenden Kerzen lag.

Am späten Samstagabend hatte die Polizei die Absperrungen um den Tatort entfernt. Die Untersuchungen am Ort seien abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der dpa. Teiles des Kaufhauses Åhléns, in das der Lkw gefahren war, sollten am Sonntag wieder für Kunden geöffnet sein. Die Ermittler untersuchen derweil einen verdächtigen Gegenstand, der auf dem Fahrersitz des Lkw gefunden worden war. Medien hatten spekuliert, es könnte sich um eine Bombe handeln.

Die schwedische Polizei will nach der Tat weiter verstärkt Präsenz zeigen. Zehn Tage lang sollen außerdem alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden. Man könne noch nicht ausschließen, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt gewesen seien, sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Samstag. Medienberichte über weitere Festnahmen am Abend kommentierte die Polizei aber nicht.