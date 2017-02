Alkohol und Vetternwirtschaft

Zur Inkompetenz und Manipulation von Daten gesellen sich Vorwürfe der Korruption und Vetternwirtschaft. Anfang 2016 schrieb die US-Regierung einen neuen Vertrag für die Gegenpropaganda aus, der unabhängig von „WebOps“ laufen sollte. Dieser war 500 Millionen Dollar (etwa 468 Millionen Euro) schwer - und bei dem Bieterverfahren lief offenbar auch nicht alles koscher ab. Die Strafverfolgungsbehörde der US-Marine - NCIS - leitete nach einem entsprechenden Hinweis eines Whistleblowers Ermittlungen ein.

Der Informant berichtete von mehreren Interessenskonflikten bei der Vertragsvergabe. Unter anderem sollen Abteilungsleiter von einem Anwärter zu luxuriösen Abendessen eingeladen worden sein. Armeeleutnant Victor Garcia, der bis Juli 2016 die „WebOps“-Einheit leitete und dann innerhalb des Militärs neue Aufgaben übernahm, soll persönlich darauf hingewirkt haben, dass der Vertrag letztlich an die Firma eines engen Freundes ging, behauptete der Informant. Freilich hatte sich auch der Whistleblower mit seinem Unternehmen darum beworben.

Fotos auf Facebook zeigen Garcia, wie er zwei Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe der Auftragsvergabe mit dem Freund in einer Bar in Key Largo saß. Dies zeuge ja wohl eindeutig von einem Fehlverhalten, sagt der Informant. Garcia wies die Vorwürfe zurück.

Auch Alkohol soll in der Counter-IS-Truppe eine große Rolle gespielt haben. So sei in den Büroräumen in Tampa, wo geheimes Material verarbeitet wurde, routinemäßiges Trinken angesagt gewesen, berichteten auch andere Mitarbeiter. Gegen 15 Uhr nachmittags habe die Happy Hour begonnen, und es habe eher eine Atmosphäre wie in einer Studentenverbindung geherrscht.

Das „WebOps“-Programm wird von der im US-Staat Alabama ansässigen Firma Colsa Corporation betreut. Sie benutzt spezielle Software, um Accounts auf Sozialen Medien zu durchforsten. Anfragen verwies sie an das US-Zentralkommando. Dessen Pressesprecher Andy Stephens wollte keine Informationen über das Programm oder den neuen Vertrag geben.

Die bisherigen Resultate von „WebOps“ und der Zwist um den neuen Vertrag verdeutlichen, welche Herausforderungen US-Präsident Donald Trump auch auf diesem Gebiet erwarten. Er hatte versprochen, die Ausgaben für das Militär um Milliarden Dollar zu erhöhen. Gleichzeitig will er das Verteidigungsministerium von überflüssigem Ballast befreien. Und er versprach, dass Auftragsfirmen keine so genannten „sweetheart deals“, Verträge mit besonders günstigen Bedingungen, erhalten.