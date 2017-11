Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Großrazzia gegen Terrormiliz IS in der Türkei Türkische Polizisten einer Anti-Terror-Einheit stehen während einer Razzia zur Ergreifung mutmaßlicher IS-Anhänger neben einem Panzerfahrzeug. (Foto: dpa)

AnkaraIn der Türkei hat die Polizei innerhalb von elf Tagen 283 mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Die Sicherheitsdirektion teilte am Donnerstag zudem mit, dass bei den Anti-IS-Einsätzen in 25 Provinzen 66 improvisierte Sprengsätze sichergestellt worden seien. 96 der Festgenommenen seien Türken und 187 seien Ausländer. Deren Nationalitäten wurden nicht genannt.

Der IS ist in der Türkei für mehrere tödliche Anschläge verantwortlich gemacht worden, bei denen seit 2015 mehr als 300 Menschen ums Leben kamen. Die Türkei bekämpft die Terrormiliz auch in Syrien und begann im August 2016 einen Einsatz zur Säuberung eines Grenzgebiets von IS-Mitgliedern.