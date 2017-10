Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Theresa May und Jean-Claude Juncker Das letzte Treffen zwischen der britischen Premierministerin und dem EU-Kommissionschef im April verlief nicht so harmonisch wie zunächst vermutet. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

LondonAls sich die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im April das letzte Mal für ein Abendessen trafen, ging das nicht gut aus. Offiziell erklärte man zwar, die Gespräche zum Auftakt der offiziellen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) seien „konstruktiv“ gewesen. Doch wie sich schnell herausstellte, entsprach das nicht der Wahrheit.

Eine Katastrophe sei das Dinner gewesen, erzählt man sich in London. Am Essen kann es nicht gelegen haben – das soll sehr gut gewesen sein, hieß es. Aber dass die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ von einem Teilnehmer mit detaillierten Infos des eigentlich privaten Dinners versorgt worden war, verärgerte die Briten. Zudem soll die Stimmung zwischen den beiden Seiten „frostig“ gewesen sein, erzählte man. Noch Wochen danach war man in London wütend.

Mittlerweile hat sich die Stimmung zwischen May und Juncker wieder gebessert. Die Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London, die von Teams unter der Führung von Brexit-Minister David Davis und EU-Chefverhandler Michel Barnier geführt werden, sind trotzdem nicht gut gelaufen. Vor allem in der Frage der finanziellen Verpflichtungen nach dem EU-Austritt Ende März 2019 ist man sich uneins. Nach fünf Besprechungsrunden zog EU-Chefunterhändler Barnier vergangene Woche das enttäuschende Resümee: Man sei „in einer Sackgasse“ angekommen.

Das ist für beide Seiten am Verhandlungstisch unerfreulich – vor allem aber für Theresa May. Die Briten hatten von Anfang an gehofft, dass sie mit Brüssel nicht nur über erste Grundvoraussetzungen diskutieren, sondern auch über die Beziehung nach dem Brexit. Diese Forderung wurde von Seiten der EU abgelehnt: Erst wolle man über die Bedingungen für den Austritt sprechen, dann über die zukünftige Beziehung. Auf dem EU-Gipfel in dieser Woche sollte nun endlich die erste Phase offiziell abgehakt werden. Doch danach sieht es nicht aus; aus Sicht der EU sind die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt.

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Quelle: dpa

Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.

Nun macht die britische Theresa May mobil. Am Montagabend reist sie – zusammen mit Brexit-Minister Davis – nach Brüssel zum Gespräch mit Juncker und Barnier. Um 18.30 Uhr trifft man sich zum Dinner, 90 Minuten sind für das Beisammensein eingeplant. Beide Seiten beteuern, dass man das schon lange geplant habe. Doch der Zeitplan sorgt in Großbritannien für Diskussionen: Schließlich diniert man nach britischer Zeit dann bereits um 17.30 Uhr – nicht nur für die Briten ist das ungewöhnlich früh.