Arnold Schwarzenegger „Eure Helden sind Verlierer.“

Los AngelesWieder einmal hat Arnold Schwarzenegger einen viralen Hit im Netz gelandet: Per Video-Botschaft knöpft sich der Ex-Gouverneur von Kalifornien, US-Präsident Donald Trump vor und bemängelt dessen fehlende Kritik an rechtsradikalen und rechtsextremen Demonstranten in Charlottesville. „Sie als Präsident haben die moralische Verantwortung, eine eindeutige Nachricht auszusenden, dass Sie nicht für Hass und Rassismus stehen“, erklärt der Ex-Schauspieler, der unter anderem die Hauptrolle in „Terminator“ inne hatte. „Die einzige Weise, die lauten wütenden Stimmen des Hasses zu schlagen, ist, sie mit lauteren vernünftigeren Stimmen zu treffen.“

Dann erklärt er Trump, wie eine Rede des US-Präsidenten sich eigentlich anhören sollte („Das Land, das Hitlers Armeen geschlagen hat, hat keinen Platz für Nazi-Flaggen“) und erzählt von seinen Erfahrungen in seinem Heimatland Österreich („Als ich aufwuchs, war ich umgeben von gebrochenen Männern“). Auch für die Demonstranten, die bei den Rechten zwar mitmarschierten, aber von sich selbst sagen, dass sie keine Rechtsradikalen seien, hat Schwarzenegger einen Tipp: „Geht einfach nicht dahin, wo Leute mit Hakenkreuzen stehen und den Hitler-Gruß zeigen. Geht nach Hause.“

In der Universitätsstadt Charlottesville in Virginia haben am vergangenen Wochenende Tausende Rechtsradikale demonstriert. Mehrere Hundert Menschen aus verschiedenen ultrarechten Gruppen hatten sich unter dem Motto „Vereinigt die Rechte“ versammelt. Darunter Anhänger der Alt-Right-Bewegung, Neonazis und Mitglieder des Ku-Klux-Klan. Am Ende waren drei Menschen tot, 35 verletzt und der US-Präsident musste sich zu seinem Verhältnis zur rechten Szene äußern. Weil Trump dabei von „Gewalt von allein Seiten“ sprach, anstatt sich klar gegen die Rechtsextremen zu positionieren, kehrten ihm selbst eingefleischte Parteikollegen den Rücken.

Auch die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung verurteilen das Verhalten ihres Präsidenten. Auch deshalb teilen Nutzer in den sozialen Netzwerken Schwarzeneggers Video zehntausende Male, einige wünschen ihn sich sogar als Präsidenten – was jedoch ausgeschlossen ist, da der Präsident nach Verfassung nur ein „natural born citizen“, also ein in den USA geborener Staatsbürger, sein kann. Der 70-jährige Schwarzenegger fällt im Netz häufiger mit Mitteilungen auf, die tausende Male geteilt werden, so zum Beispiel mit seiner Botschaft zum Klimaschutz oder seinem gemeinsamem Auftritt mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.