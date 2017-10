Der „Schattenkrieg“ in Afrika

Donald Trump Der US-Präsident macht im Umgang mit dem Vorfall keine gute Figur. (Foto: AP)

Spekulationen gibt es in dem Fall auch darüber, warum einer der getöteten US-Soldaten erst nach zwei Tagen gefunden wurde. Mattis verwehrte sich gegen die Darstellung, der 25-Jährige sei im Stich gelassen worden. Das US-Militär lasse seine Soldaten nicht zurück, sagte der Verteidigungsminister.

Pentagon-Sprecherin Dana White erklärte später, der Soldat sei von den anderen getrennt worden. Der Direktor des Generalstabs, Kenneth F. McKenzie, sagte, amerikanische, nigrische und französische Kräfte hätten nach ihm gesucht. „Wir haben ihn nicht zurückgelassen, wir haben nach ihm gesucht, bis wir ihn gefunden haben. Und wir haben ihn nach Hause gebracht.“

Im Kongress mehrte sich Kritik an der Informationspolitik der Regierung. Der Demokrat Richard Blumenthal sagte, die Verschwiegenheit der Administration sei besorgniserregend. Der republikanische Senator Bob Corker erklärte, was man bisher an Informationen bekommen habe, reiche nicht aus. Sein Parteikollege John McCain drohte gar damit, die Regierung notfalls per Anordnung dazu zu zwingen, die Details des Einsatzes offenzulegen. Der Verteidigungsausschuss des Senats werde möglicherweise eine eigene Untersuchung einleiten, erklärte er. McCain ist dessen Vorsitzender.

Pentagon-Chef Mattis wies solche Vorwürfe zurück und verwies auf die laufende Untersuchung. „Wir haben noch nicht alle genauen Informationen dazu. Wir werden sie rasch veröffentlichen, sobald wir sie haben“, versicherte er.

Der Vorfall erregte auch deshalb große Aufmerksamkeit, weil über die Einsätze des US-Militärs in Afrika relativ wenig in die Öffentlichkeit dringt. Manche Medien sprechen von einem Schattenkrieg.