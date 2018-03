 Tränengas-Besitz: Tunesischer Oben-Ohne-Aktivistin droht Haft

Nach Oben-Ohne-Aktionen hat eine 19-jährige Tunesierin Todesdrohungen erhalten. Trotzdem wollte sie gegen eine verbotene Salafisten-Konferenz protestieren, wurde aber zuvor abgeführt - mit einer umstrittenen Begründung.

Polizisten führen die tunesische Aktivistin Amina Tyler bei Protesten zum 1. Mai ab. (Foto: Reuters)

TunisEiner durch umstrittene Oben-Ohne-Fotos bekanntgewordenen Feministin in Tunesien drohen nach ihrer jüngsten Festnahme sechs Monate Haft. Die 19-jährige Amina Tyler sei wegen des Besitzes eines gefährlichen Gegenstandes angeklagt worden, nachdem die Polizei in ihrer Tasche einen Behälter mit Tränengas gefunden hatte, sagte ihr Anwalt, Mokhtar Jannene, am Freitag.

Tyler hatte sich nach Todesdrohungen von konservativen Predigern wegen ihrer Oben-Ohne-Fotos im Internet einige Zeit versteckt gehalten. Am vergangenen Sonntag hatte sie aber eine neue Protestaktion in der Stadt Kairouan geplant, wo ultrakonservative Salafisten ihre verbotene Konferenz abhalten wollten.

Nach Angaben von Augenzeugen schrieb sie auf eine Wand nahe der größten Moschee der Stadt das Wort Femen, den Namen der ukrainischen Feministengruppe, die für Oben-Ohne-Proteste bekannt ist. Nach Polizeiangaben wollte Tyler sich anschließend ausziehen. Als sich eine wütende Menge um sie bildete, wurde die junge Frau von der Polizei abgeführt.

Ihr Anwalt kritisierte die Vorwürfe, die nach seinen Angaben auf einem Gesetz aus dem Jahr 1894 beruhen. Den kleinen Stift mit Tränengas habe sie von einer ausländischen Journalistin zur Selbstverteidigung erhalten, sagte er.

Tyler sitzt derzeit in Haft. Der Prozess gegen sie findet am kommenden Donnerstag statt.