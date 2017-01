 Transparency International: Populisten in der Politik befeuern Korruption

image

Antikorruptionsgipfel in London: Der Zwei-Billionen-Dollar-Kampf

Korruption verursacht laut dem IWF einen Billionen-Schaden. Auf einem Gipfel in London sagen nun rund 40 Staaten der Geldwäsche den Kampf an. Auch Deutschland will die dunklen Geldkanäle künftig stärker verfolgen. mehr…