Treffen bestätigt Chinas Präsident Xi sichert Kim Jong Un unverbrüchliche Treue zu

Nun ist es Gewissheit: Chinas Staatschef hat Nordkoreas Führer den roten Teppich ausgerollt – und ihm volle Unterstützung zugesichert.

Der China-Besuch des nordkoreanischen Führers soll von Sonntag bis Mittwoch gedauert haben. (Foto: AFP) Kim Jong Un (l.) und Xi Jinping

TokioEin grüner, gepanzerter Zug in Peking, Konvois mit schwarzen Limousinen in der Innenstadt, Absperrungen wie bei einem Staatsbesuch, aber kein Wort, wer der Gast denn sei. Für die meisten Korea-Experten war daher Anfang der Woche bereits klar, dass Nordkoreas Führer Kim Jong Un sich erstmals mit Chinas Präsident Xi Jinping traf.

Am Mittwoch bestätigte China dann offiziell die Gerüchte wie gewöhnlich bei Visiten nordkoreanischer Führer – nach deren Abreise.

TV-Sender zeigten dem Volk, wie Präsident Xi und seine Frau den jungen Diktator nebst Gemahlin auf einem roten Teppich begrüßt hatte. Und Chinas Nachrichtenagentur Xinhua lieferte das Bild von dem historischen Handschlag der beiden Führer vor Fahnen der beiden Volksrepubliken, das Besuchsprogramm nebst der offiziellen Lesart des Besuchs und einigen dazugehörigen Zitaten.

Demnach hat der Besuch von Sonntag bis Mittwoch gedauert. Die Führer sollen sich in der Großen Halle des Volkes getroffen und später beim Bankett und einer Theateraufführung unterhalten haben. Die Frauen von Xi und Kim stammen schließlich beide aus dem Showgeschäft.

Hier fährt womöglich Kim Jong Un durch Peking

Darüber hinaus sprachen noch andere Top-Kader Chinas mit Kim, darunter Chinas Ministerpräsident Li Keqiang. Und dann machte Xi seinem Volk noch klar, dass dieses Gipfeltreffen wirklich von großer Bedeutung war.

Er drückte laut Xinhua seinem Gast nicht nur ein „warmes Willkommen“ aus und dankte Kim für die Gratulationen, die ihm dieser zu seiner Wiederwahl geschickt hatte. Er stellte auch klar, dass die Reise die große Bedeutung der bilateralen Beziehungen verkörpere, gerade da sie zu einer besonderen Zeit stattfand. „Wir sprechen in höchsten Tönen von diesem Besuch“, soll Xi demnach Kim gesagt haben.

Kim nutzte die Gunst der Stunde

Das ist nicht untertrieben. Denn in den kommenden zwei Monaten entscheidet sich unter Umständen, ob der olympische Friede im Korea-Konflikt in eine andauernde Entspannung oder eine erneute Krise übergeht. Im April wollen sich Kim und Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in treffen. Für Mai hat US-Präsident Donald Trump überraschend in einen Gipfel mit dem nicht einmal halb so alten Diktator eingewilligt.

Korea-Experten bezweifeln zwar noch, ob das Treffen überhaupt zustande kommt. Aber wenn sich die beiden Führer, die sich voriges Jahr noch mit Kriegsdrohungen und persönlichen Beleidigungen überschüttet haben, persönlich treffen sollten, ist der Einsatz hoch. Denn die USA wollen offiziell über nichts anderes als eine Denuklearisierung Nordkoreas verhandeln, das reklamiert, inzwischen mit Atomraketen die gesamten USA beschießen zu können.

Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton hat bereits in einem Interview mit Trumps Lieblingssender Fox News klar gemacht, wie er mit Kim verhandeln würde: Er würde Kim fragen, wo Schiffe der USA anlegen und Flugzeuge landen könnten, um Nordkoreas Atomwaffen einzusammeln. Ansonsten hat er sich dafür ausgesprochen, Nordkorea notfalls durch militärische Erstschläge atomar zu entwaffnen.

Noch ist offen, ob Trump Boltons Verhandlungsstrategie übernehmen wird, die eher wie eine Abkürzung zum Krieg als zum Frieden wirkt. Denn Experten halten es für höchst unwahrscheinlich, dass Kim plötzlich bereitwillig seine Atomwaffen streicht. Stattdessen scheint er sein Programm sogar weiter auszubauen. Die „New York Times“ berichtete, dass Nordkorea offenbar einen weiteren Atomreaktor in Yongbyon in Betrieb nimmt.

Kim nutzte daher die Stunde, sich der Unterstützung seiner Schutzmacht zu versichern. Das tut auch dringend Not. Denn die Beziehungen zwischen den Nachbarn haben sich in den letzten Jahren verschlechtert. So hat Kim nicht nur seinen Onkel Jang Song Thaek hingerichtet, der Chinas Vertrauter war. Voriges Jahr wurde auch Kims Halbbruder Yong-nam, der im chinesischen Exil lebte, auf Geheiß von Nordkoreas Führer ermordet.

Zudem ärgert China, dass Nordkorea gegen die Wünsche der Schutzmacht und des Wirtschaftshelfers immer wieder Atombomben und Langstreckenraketen getestet und damit die Krise auf der Halbinsel verschärft hat. China verschärfte daher zuletzt die Sanktionen der Vereinten Nationen deutlich. Nordkorea wiederum misstraut China enorm, sagen Kenner des Regimes.

„Unbezahlbares Propaganda-Futter“

Eine Liebesbeziehung ist die Allianz daher nicht. Aber Xi machte deutlich, dass die Beziehungen dennoch wohl unerschütterlich sind. Die Freundschaft sei „eine strategische Wahl und die einzig richtige Wahl“, die beide Seiten, basierend auf Geschichte und Wirklichkeit, der internationalen und regionalen Strukturen getroffen hätten, sagte Xi laut Xinhua. „Dies sollte und wird sich nicht wegen eines einzelnen Vorfalls zu einer bestimmten Zeit ändern.“

Xi begrüßte auch die positiven Veränderungen auf der koreanischen Halbinsel seit Anfang des Jahres. Und er erneuerte seinen Aufruf, dass alle Beteiligten ihre Probleme durch Dialog lösen sollten. Kim wiederum sagte laut Xinhua, dass sein Land bereit zu Gesprächen mit den USA sei.

Dabei wiederholte er die übliche Position Nordkoreas zur Frage seiner atomaren Abrüstung. „Die Frage der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA auf unsere Bemühungen mit Wohlwollen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen, während gleichzeitig progressive und synchrone Schritte in Richtung des Friedens ergriffen werden“, zitierte Xinhua Nordkoreas Führer.

Experten sehen zwar noch das Problem, dass Nordkorea und die USA oft unter den gleichen Begriffen unterschiedliche Dinge verstehen. So ist es schon lange Nordkoreas offizielle Haltung, abzurüsten, wenn die USA ihre feindseligen Handlungen einstellen. Doch versteht Nordkorea darunter bisher den Abzug der US-Truppen aus Südkorea und keine Sicherheitsgarantien.

Offen ist auch, ob China dem Gast Gegengeschenke mit auf den Heimweg gegeben hat, womöglich eine Lockerung der Sanktionen. Doch Kim kann den Besuch auch so schon als Erfolg verbuchen, meint die Nordkorea-Expertin Jean H. Lee, die 2012 das Büro der amerikanischen Nachrichtenagentur AP in Nordkoreas Hauptstadt aufgebaut hat.

Die Bilder aus Peking würden Kim „unbezahlbares Propaganda-Futter“ liefern, meint sie. „Dies ist alles Teil seiner Strategie, seinen Ruf im Ausland zu normalisieren und seine Führung daheim zu zementieren.“

Trump dürfte damit ein stolzer Gesprächspartner gegenüber sitzen, der nicht einfach klein beigeben wird. US-Experten beunruhigt daher, dass Kim sich womöglich konzentrierter auf die Verhandlungen als Trump vorbereitet. Denn der hat gerade seinen Sicherheitsberater und seinen Außenminister getauscht.