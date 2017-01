Merkel lehnt Wirtschaftsregierung ab

Eher kühl reagierte Merkel wohl auf Fillons Vorschlag einer neuen Wirtschaftsregierung für die Eurozone: Zu oft hat man die Idee schon aus Paris gehört, ohne das viel gefolgt wäre. Fillons Vorschlag, die Steuern zu harmonisieren, steht man aufgeschlossen gegenüber. Allerdings erinnerte ein deutscher Politiker: „Mit Sarkozy hatten wir das schon mal weitgehend verhandelt – aber dann ist nichts passiert.“ Schäuble habe sich offen dafür gezeigt, dass Fillon beim Defizit anfangs etwas über die Stränge schlagen können, wenn er dafür harte Strukturreformen angehe, sagte Bruno Le Maire, Ex-Europaminister, der Fillon begleitete.

Für Fillon war die Reise nach Berlin wichtig, weil er seinen Landsleuten zeigen wollte, dass er als Partner der Deutschen ernst genommen wird. Merkel empfing ihn sogar im Kanzleramt, was im Falle von parteipolitischen Kandidaten normalerweise nicht geschieht. Der linksliberale Emmanuel Macron dagegen bekam vor zehn Tagen keinen CDU-Minister oder die Kanzlerin zu sehen, und die rechtsradikale Marine Le Pen kann nicht einmal davon träumen. Zugleich hat Fillon verdeutlicht, dass er auf Augenhöhe mit den Deutschen redet. Dazu gehört auch, dass er einen höheren deutschen Verteidigungsbeitrag verlangt. Die Ausgaben für Rüstung sollen irgendwie vergemeinschaftet werden und mehr deutsche Soldaten sollen an Kampfeinsätzen teilnehmen, regte Fillon in Berlin an. Wie die Kanzlerin darauf reagierte, sagte er nicht.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier war ganz auf Wohlwollen gepolt. „Wir hoffen, dass wir hier heute den künftigen französischen Präsidenten empfangen“, sagte der Kanzleramtschef in der Adenauer-Stiftung. „Und wir wünschen uns, dass sie möglichst bald als Präsident wiederkommen“, schmeichelte er weiter. Die CDU wünscht sich Fillon als Präsidenten, um Frankreich zu stabilisieren, das ist absolut klar. Über Differenzen, etwa was das Verhältnis zu Russland angeht, kann man dann später reden.