Jeroen Dijsselbloem Der Chef der Eurogruppe stellt klar, dass das Hilfsprogramm fortgesetzt wird. (Foto: AFP)

AmsterdamÜber den Fortgang des laufenden Griechenland-Hilfspakets wollen maßgebliche Beteiligten am Freitag in Brüssel sprechen. Es werde dabei unter anderem um die Höhe des von dem Land geforderten Primärüberschusses im Staatshaushalt gehen, sagte der Chef der Euro-Gruppe, Jeroen Dijsselbloem, am Freitag in Den Haag. Schuldenentlastungen für das Land seien dagegen nicht das Thema. Befürchtungen, dass das Hilfsprogramm in Frage stehe, wies er zurück.

An den Finanzmärkten hatten zuletzt Befürchtungen an Gewicht gewonnen, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Euro-Partnern und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) den Fortgang der Hilfsbemühungen erschweren könnten.