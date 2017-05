Macron ist für Putin ein denkbar harter Partner

Gelitten haben die Handelsbeziehungen auch auf anderen Gebieten. Zwischen 2011 und 2015 – auf dem Höhepunkt der Krise – halbierte sich das Volumen des Warenaustauschs auf 11,6 Milliarden Dollar. Inzwischen ist die Tendenz wieder leicht steigend. Russland braucht Investitionen und die EU ist mit Abstand wichtigster Handels- und Investitionspartner Russlands. Frankreich ist – und wie nach Marcons Sieg nun feststeht, bleibt weiterhin – ein wichtiger Bestandteil dieser Union.

Putin müsse den Kontakt zu Macron unbedingt herstellen. „Das ist notwendig, denn Frankreich ist unser Schlüsselpartner, man kann sogar sagen, einer unserer wichtigsten Lobbyisten in der EU“, meinte der Moskauer Publizist und Politologe Maxim Jusin. In Moskau wird zudem gern daran erinnert, dass Macron als Wirtschaftsminister in Moskau war und dort für eine weichere Linie in der Sanktionspolitik aufgetreten ist.

Nicht nur wirtschaftlich, auch politisch ist Russland wieder an einer Stabilisierung der zuletzt erodierenden Beziehungen interessiert. Beim Thema Terrorbekämpfung gibt es zumindest gemeinsame Ansätze, auch wenn in Syrien die Positionen zur Zukunft von Machthaber Baschar al-Assad diametral auseinander liegen. Zudem ist Frankreich Teil des Normandie-Vierers, über den das zwar brüchige, aber immer noch alternativlose Minsker Friedensabkommen vereinbart wurde, das Russland zumindest Aussicht auf eine Erleichterung des Sanktionsregimes lässt.

In Macron hat Putin aber einen denkbar harten Partner. Denn der hat sich im Wahlkampf mehrfach über Cyber-Angriffe auf seine Wahlkampfzentrale beschwert, die von Russland ausgegangen seien. Bei einer wurden Mailkonten von Mitarbeitern und Unterstützern geknackt und mehrere Gigabyte an Dokumenten entwendet. Macron hate sich als einziger Kandidat sehr kritisch zu Putin und seiner Politik in der Ukraine und in Syrien geäußert. Der russische Präsident setzte auf den Sieg der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen, die er vor der Wahl sogar im Kreml empfing. Auch der konservative Politiker François Fillon wäre ihm wesentlich lieber gewesen als Macron.

Doch der zeigt nun Bereitschaft, einen Neuanfang zu versuchen oder zumindest auszuloten. Die von Putin immer wieder angeregte große europäische Zone der Zusammenarbeit von der Bretagne bis nach Russland wird er allerdings nicht unterstützen, im Gegenteil: Macron ist ein Anwalt der EU-Integration, die Putin mit seinem Alternativkonzept eines großen Eurasiens von Lissabon bis Wladiwostok und Peking gerade knacken will.