 Treffen mit Macron: Peter der Große führt Putin nach Paris

Moskau/ParisÜberraschungsgast in Paris: Russlands Präsident Wladimir Putin kommt am Montag, den 29. Mai nach Frankreich. Offiziell will er eine Ausstellung über Peter den Großen in Versailles eröffnen. Doch natürlich geht es in erster Linie darum, Kontakt zum neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron herzustellen, der sich im Wahlkampf gegenüber Moskau reserviert gezeigt hatte.

Die traditionell engen Beziehungen zwischen beiden Ländern haben in jüngster Vergangenheit durch die Krisen in der Ukraine und in Syrien massiv gelitten: Macrons Vorgänger François Hollande hatte auf dem Höhepunkt der russischen Bombardements in Aleppo im vergangenen Jahr dem russischen Staatschef zu verstehen gegeben, dass er in Paris nicht willkommen sei. Der Besuch war vereinbart und hatte gleich zwei offizielle Anlässe, die Eröffnung eines russischen Kulturzentrums neben der neuerbauten orthodoxen Kirche am Seine-Ufer und die Eröffnung einer Ausstellung mit der Sammlung Schtschukin in der Fondation Vuitton. Die Gemäldesammlung des 1936 verstorbenen Sammlers hatte Russland noch nie verlassen dürfen. Umso verbitterter war Putin darüber, dass die Bilderschau ohne ihn stattfand.

Macron nutzt nun eine andere Ausstellung, um Putin einzuladen. Anlass ist eine Schau in Versailles zum 300. Jahrestag der Reise von Peter dem Großen nach Frankreich, zugleich wird an 300 Jahre französisch-russischer diplomatischer Beziehungen erinnert. Putin hatte das Umfeld mit einem überschwänglichen Interview seines Botschafters Orlow in Paris vorbereitet, in dem dieser den neuen Präsidenten als einen „großen Mann“ bezeichnet, der ihn an François Mitterrand erinnere.

Putin möchte gerne wieder mit Frankreich ins Geschäft kommen, auch in ganz wörtlicher Hinsicht, denn er hofft auf die Aufhebung der Sanktionen. Auch wenn das im Kreml stets dementiert und als Problem des Westens dargestellt wird. Als Frankreich die Lieferung von zwei Hubschrauberträgern des Typs „Mistral“ wegen des russischen Krim-Anschlusses stoppte, war Russland schwer verärgert.

Zwar machte Putin gute Miene zum bösen Spiel und kommentierte süffisant, „unter dem Aspekt der Verteidigungsfähigkeit hat das keine Bedeutung“ für Russland. Doch entgegen seiner Behauptung, Moskau habe die „Mistral“ ohnehin nur gekauft, um „unsere Partner zu unterstützen und die Auslastung von deren Werften zu unterstützen“, hatte sich Russland davon durchaus technischen Fortschritt für sein Militär versprochen. Dementsprechend hart pokerte Moskau dann um die Höhe der Vertragsstrafe.