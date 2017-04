Sigmar Gabriel Gerät der Terminplan für den Antrittsbesuch in Israel ins Wanken? Außenminister Sigmar Gabriel beim Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem am Montag. (Foto: AFP)

JerusalemEin geplantes Treffen von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) mit linken Menschenrechtsorganisationen während seines Antrittsbesuchs in Israel sorgt für Wirbel. Das israelische Fernsehen berichtete am Montagabend, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erwäge deswegen eine Absage seines Gesprächs mit Gabriel am Dienstag. Der private Sender Channel 2 meldete, der Regierungschef habe seinen Gast aus Deutschland vor die Wahl gestellt, sich mit den Menschenrechtlern oder mit ihm zu treffen.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, Gabriel wolle sich mit Gruppen der Zivilgesellschaft treffen. Namen der Organisationen nannte eine Sprecherin nicht. Weiter wollte sie sich nicht dazu äußern. Von Netanjahus Büro gab es keine Stellungnahme. Allerdings verschickte es seinen Terminplan für Dienstag ohne einen Hinweis auf das geplante Gespräch mit Gabriel.

Das Treffen des Außenministers mit vier „Vertretern der Zivilgesellschaft“ ist wie sein Gespräch mit Netanjahu für den Nachmittag in Jerusalem geplant. Unter den Teilnehmern ist die Organisation Breaking the Silence (Das Schweigen brechen), die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinandersetzt.

Sie stützt sich dabei auf Aussagen von Soldaten und Reservisten über deren Dienst in den Palästinensergebieten. Die Berichte werden anonym veröffentlicht. Auch Betselem ist zu der Gesprächsrunde mit Gabriel eingeladen, eine seit fast 30 Jahren existierende Menschenrechtsorganisation, die ebenfalls Missstände in den palästinensischen Gebieten anprangert. Breaking the Silence und andere linke Organisationen werden in Israel oft als Nestbeschmutzer oder Verräter gebrandmarkt.

Im Februar hatte ein Treffen des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel mit den beiden Organisationen während seines Israel-Besuchs zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanjahu sprach von einem schwerwiegenden Affront.

Die Bundesregierung hatte im März Israels Pläne für den ersten Siedlungsneubau im Westjordanland seit 20 Jahren als Hindernis für den Friedensprozess mit den Palästinensern kritisiert. Im Februar hatte sie die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen von Mai auf 2018 verschoben. Als Grund nannte sie Terminprobleme. Israelische Medien spekulierten, dass der Grund für die Absage die Verärgerung der Bundesregierung über den israelischen Siedlungsbau sein könnte.