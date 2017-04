 Treffen Trump und Xi: USA und China beschließen Handelsgespräche

Palm Beach/WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat bei einem ersten Gipfeltreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping „enorme Fortschritte“ in den schwierigen Beziehungen beider Länder ausgemacht. Trump sagte am Freitag in Florida in seinem Anwesen Mar-al-Lago, es habe sich eine „herausragende Beziehung“ zu Xi entwickelt. Er erwarte, dass sehr viele Probleme verschwinden könnten. Einzelheiten zu konkreten Inhalten des Treffens nannten allerdings weder Trump noch der chinesische Staatschef. Die beiden Politiker hätten allerdings auf 100 Tage ausgelegte Unterredungen vereinbart, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Freitag nach den Unterredungen. Ziel sei eine Stärkung amerikanischer Exporte und eine Verringerung des US-Handelsdefizits mit der Volksrepublik. Ross erklärte, es handele sich angesichts der weitreichenden Themen um ein ehrgeiziges Vorhaben. Aber der Schritt beschleunige die Diskussion deutlich und sei ein wichtiges Symbol für die wachsende Verbindung zwischen den beiden Ländern.

Das zweitägige Treffen in Florida, das am Freitagnachmittag (Ortszeit) zu Ende ging, war vom US-Luftangriff auf einen syrischen Flugplatz überschattet worden. Xi sagte, er glaube, dass es im Laufe der Zeit gelingen könne, die Beziehungen zwischen China und den USA auszubauen – um für beide Länder und ihre Menschen Wohlstand zu schaffen und globalen Frieden und Stabilität zu wahren.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Trump und Xi war von den Konflikten um Handelsungleichgewichte und den richtigen Umgang mit Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm dominiert worden.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO