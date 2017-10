 Treffen von Chinas KP: Peking macht sich bereit für die Xi-Show

Xi Jinping Auf dem Treffen der Kommunistischen Partei dürfte Staatspräsident Xi (Mitte) eine weitere Amtszeit erhalten. (Foto: imago/Xinhua)

PekingIn Peking sind die letzten Vorbereitungen für das wichtigste politische Treffen seit fünf Jahren abgeschlossen. Ein Kommuniqué lässt keinen Zweifel daran, wer beim Parteitag am Mittwoch im Rampenlicht stehen wird: Staatspräsident Xi Jinping. Doch wie läuft der Parteitag der kommunistischen Partei ab? Welche Weichen werden für die Zukunft gestellt? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Was ist der Parteitag der kommunistischen Partei Chinas?

Der Parteitag ist das wichtigste politische Treffen Chinas, an dem 2287 Delegierte aus allen Regionen und Bereichen Chinas teilnehmen. Nach dem Tode Mao Zedongs wird er seit 1977 alle fünf Jahre gehalten. Auf ihm werden ideologische Grundsatzfragen, Neuausrichtung der nationalen Entwicklungsstrategie und Neubesetzungen der Führungsspitze bestimmt. In chinesischen Volksmund heißt die Veranstaltung einfach „Neunzehn Groß“ (shijiuda), weil es Parteikongress Nummer neunzehn ist und alle ihn auch als das „Große Treffen“ kennen.

Was passiert auf dem Parteitag?

Die meisten Entscheidungen wurden schon in monatelangen Verhandlungen, Sondierungen und Diskussionen vorher von der Parteispitze hinter verschlossenen Türen getroffen. Der Parteitag selbst ist daher vor allem ein formelles Treffen in der Großen Halle des Volkes am Tiananmen Platz, das in der Regel eine Woche dauert, obwohl der genau Abschluss noch immer nicht bekannt ist. Am ersten Tag hält Staatspräsident Xi Jinping eine programmatische Rede, in der er auf die Arbeit der kommunistischen Partei in den letzten und in den kommenden fünf Jahren eingeht. Auf dem Parteitag werden aus den Delegierten 370 Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees der kommunistischen Partei gewählt. Am letzten Tag soll die Parteiverfassung geändert, vermutlich um Xis Gedanken und Ideologie mit aufzunehmen.

Was ist die Zentrale Militärkommission, das Politbüro und der Ständige Ausschuss?

Ein Tag nach Abschluss Parteitags hält das Zentralkomitee seine erste Plenartagung. Darauf bestimmt sie die Zentrale Militärkommission, deren Vorsitzender die Volksbefreiungsarmee kommandiert. Zudem beruft das Zentralkomitee die Mitglieder des Politbüros, dem höchsten Entscheidungsorgan der kommunistischen Partei Chinas. Für 2012-2017 bestand es aus 25 Mitgliedern. Der Ständige Ausschuss des Politbüros ist das höchste Führungsgremium der Partei und bestand zwischen 2012 und 2017 aus sieben Mitgliedern. Die neuen Mitglieder werden am Ende der ersten Plenartagung in der Reihenfolge ihres Ranges in der Großen Halle des Volkes vor die Journalisten treten. An ihrer Spitze steht der KP-Generalsekretär Xi Jinping, der gleichzeitig Staatspräsident und Chef des Militärs ist. Formell ist die Nummer zwei der Premierminister, der für das Tagesgeschäft der Regierung verantwortlich ist. Momentan wird dieses Amt von Li Keqiang bekleidet.

Die korruptesten Funktionäre in China Zhou Yongkang Er ist ehemaliges Mitglied im Ständigen Kommittee des Politburös und höchster Sicherheitschef Chinas. Zuvor war er Chef des Ölkonzerns CNPC und somit an der Spitze der chinesischen Ölindustrie. Er galt als Anführer einer gegnerischen Fraktion zu Staatspräsident Xi Jinping. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch seine Frau, beiden Söhne und deren Geschäftsfreunde gefangen genommen. 2015 verurteilte ihn ein Gericht wegen Bestechung, Machtmissbrauch und Geheimnisverrat zur lebenslangen Haft.

Bo Xilai Er ist ein ehemaliger Parteisekretär von Chongqing. Der Sohn aus prominenter Politikerfamilie wurde noch vor dem 18. Parteikongress festgenommen. 2013 verurteilte ihn das Gericht zur lebenslangen Haft und wies Bos Behauptungen zurück, dass sein Geständnis durch den illegalen Einsatz von Folter erzwungen worden sei. Er soll insgesamt 5 Millionen Euro an Bestechungsgeldern angenommen haben.

Gu Kailai, Ehefrau von Bo Xilai Sie soll Geschenke und Bestechungsgelder für ihre Familie angenommen haben. So trat ihr Sohn eine Safari-Reise von mehr als 100 000 Euro an, von der er „afrikanisches Fleisch“ mitbrachte. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen Vater, Mutter und Sohn, ob man es nun roh essen könne oder dämpfen müsste. 2012 wurde sie nach einer eintägigen Verhandlung wegen Mordes an den britischen Geschäftsmann Neil Heywood zur Todesstrafe mit Aufschub verurteilt. Diese Strafe wird normalerweise nach zwei Jahren in lebenslange Haft umgewandelt.

Wei Pengyuan Er is ein ehemaliger Vize-Direktor der Kohle-Abteilung in der staatlichen Kommission für Reform und Entwicklung. Seinen Kollegen gegenüber gab er sich immer bescheiden und sparsam. So fuhr er seinen Audi immer in die Nähe seiner Arbeit und stieg dann auf ein einfaches Fahrrad um. Die Behörden fanden rund 200 Millionen Yuan (31 Millionen Euro) in chinesischer und ausländischer Währung in seiner Villa. Im Gebäude waren keine anderen Möbel außer einem Bett, das Geld hatte er in Koffern und Taschen gelagert. 2016 erhielt er die Todesstrafe mit zwei Jahre Aufschub, was im Regelfall in eine lebenslange Haft umgewandelt wird.

Bai Enpai Er ist ein ehemaliger Parteisekretär von der Provinz Yunnan. Er soll während seiner Laufbahn rund 35 Millionen Euro unterschlagen oder missbraucht haben. Die Inspektionskommission brauchten zehn Tage, um ein Inventar der gefundenen Bestechungsobjekte zu erstellen. 2016 erhielt er die Todesstrafe mit zwei Jahren Aufschub.

Zhang Huiqing, Ehefar von Bai Enpai Die ehemalige Kellnerin stieg schließlich zur Parteisekretärin des staatlichen Elektrizitätsversorger Yunnan Power Grid auf. Laut der Zentralen Inspektionskommission soll sie einst um einen Jade-Armreif als Geschenk gebeten haben. Der Wert des Schmuckstücks: rund 2 Millionen Euro.

Zhou Benshu Er ist ein ehemaliger Parteisekretär von der Provinz Hebei. Er lebte zuletzt in einer sechzehn-Zimmer Villa und hatte eine Haushaltshilfe, die sich ausschließlich um seine Haustiere kümmerte. Wegen Bestechung im Wert von 5 Millionen Euro wurde er im Februar 2017 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Mitgliedschaft im Ständigen Ausschuss folgte seit 1982 ungeschriebenen Regeln: So sollen Amtsinhaber nicht älter als siebzig Jahre alt sein. Sie sollen nicht mehr als zehn Jahre ihr Amt innehaben, Staatspräsident und Premierminister können fünfzehn Jahre im Amt bleiben. Auf diesem Parteitag müssten deshalb streng genommen alle fünf Mitglieder des Ständigen Ausschusses außer Xi und Li aufgrund der Alters- und Amtsregeln einer neuen Generation weichen. Doch in der Parteiverfassung wird nicht festgelegt, wie lange jemand den Posten des Parteisekretärs innehaben darf. Laut Chinas Verfassung darf ein Staatspräsident nur insgesamt zwei Mal fünf Jahre dienen.