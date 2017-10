image

TV-Boom in China: Warum sich Chinesen an korrupten Beamten ergötzen

In China erreichen TV-Serien über Korruptionsbekämpfung Zuschauerzahlen in Milliardenhöhe. In den Verfilmungen werden Missstände in der obersten Reihen der kommunistischen Partei mit all ihren Luxus-Exzessen dargestellt. mehr…