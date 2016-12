Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vertrauen trotz Verurteilung

So konnte das aus Lagarde und 24 weiteren Exekutivdirektoren zusammengesetzte Leitungsgremium auf die inhaltlichen Erfolge Lagardes abheben. Ihre Arbeit sei tadellos und die Zeiten schwierig, hieß es aus dem Vorstand. Deshalb spreche man ihr trotz der Verurteilung das Vertrauen aus.

Im der Tat hätte aus Sicht des IWF der Prozess in Paris nicht schiefgehen dürfen. Fünf Jahre nach Dominique Strauss-Kahn und seinem ganzen Bündel an Sex-Affären ein weiterer Skandal einer aus Frankreich entsandten Führungskraft? Das hätte die Reputation der Internationalen Geldgeberorganisation arg in Schieflage gebracht.

Noch dazu in einer Zeit, in der auch das Gefüge der Weltwirtschaft ins Wanken zu geraten droht. Die Finanzkrise ist nicht völlig verheilt. Der große Protektionismus Marke Donald Trump könnte bald einsetzen. Ein starker IWF wird mehr denn ja gebraucht.

Globalisierungs-Fan Lagarde hatte sich zuletzt mutig in die Schusslinie geworfen. „Richtet keinen Schaden an“, rief sie Populisten in aller Welt zu, ohne sie beim Namen zu nennen. Die Globalisierung sei sicher nicht optimal und müsse weiterentwickelt werden. Aber sie habe enorm zur Bekämpfung von Armut und Hunger und zu einer gerechteren Verteilung von Wohlstand und Bildung in aller Welt beigetragen, argumentiert sie.

Ob solcherlei Beteuerungen künftig aus dem Mund der Französin noch glaubwürdig erscheinen mögen? Wer sie nicht mag, hat jedenfalls einen Trumpf mehr im Ärmel. Ihre juristische Verstrickungen hatten schon zuvor für allerlei Spott herhalten müssen. Aus Griechenland etwa kam – bewusst überspitzt – die Frage, warum man den ausgerechnet ihren Moralvorlesungen folgen solle. Einer Ex-Politikerin, die dubiosen Geschäftemachern Abermillionen zuschanze?