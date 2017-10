IS-Gegner kämpfen nun gegeneinander

Der IS dürfte sich wohl auch bemühen, auf Zeit zu spielen und von anderen Konflikten zu profitieren. Darunter fällt unter anderem die Krise zwischen irakischen und kurdischen Kräften nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden. Dieser Konflikt hat bereits Ressourcen vom Kampf gegen den IS abgezogen, wie der ranghöchste US-General im Irak, Generalleutnant Frank Funk, in der vergangenen Woche der Nachrichtenagentur AP sagte.

Irakische Truppen, schiitische Milizen und kurdische Kräfte haben den IS aus fast dem gesamten Irak vertrieben. Doch wenn sich die Verbündeten nun gegeneinander wenden, könnte das den Extremisten neuen Auftrieb geben. Eine ähnliche Dynamik bedroht jüngste Erfolge in Syrien. Die von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) und von Russland geförderte Regierungstruppen waren bislang am effektivsten im Kampf gegen den IS. Doch nun haben sie parallel Offensiven in Deir al-Sur gestartet, die sie in einen Konflikt stürzen könnten. US-Generalstabschef Joseph Dunford bezeichnet die Befreiung Al-Rakkas durch die SDF als Wendepunkt im Kampf gegen den IS. Zugleich mahnt er, die Koalition müsse fokussiert bleiben. „Es ist unser Job dafür zu sorgen, dass sie sich nicht erholen“, sagt er.

Experten hingegen halten das für schwierig. Dana Dschalal, ein in Schweden lebender irakischer Journalist, vermutet, dass sich der IS in eine im Untergrund agierende Terrorgruppe verwandeln wird. „Der einsame Wolf hat nichts mehr zu verlieren“, sagt Dschalal. Der Vorgänger der Gruppe, Al-Kaida im Irak, war 2007 von US- und irakischen Truppen fast zerstört worden. Doch nach dem Rückzug der Amerikaner aus dem Irak vor sechs Jahren formierten sich die Extremisten neu. Im Sommer 2014 kehrten sie stärker denn je auf die Bildfläche zurück, als sie weite Teile Syriens und des Iraks unter ihre Kontrolle brachten.

Der Washingtoner Experte Mutlu Civiroglu erwartet, dass der IS im sunnitischen Irak wieder eine tragende Basis finden wird. Denn die Unzufriedenheit mit der schiitisch geführten Regierung in Bagdad sei nach wie vor hoch. Nach den Niederlagen in Syrien und im Irak werde die Terrormiliz versuchen, ihre Präsenz in Libyen, Afghanistan, im Jemen und andernorts zu erhöhen, sagt er. Dass der IS Anschläge in etwa 30 Ländern weltweit verübt habe, verdeutliche seine globale Reichweite.

Die Gruppe kehrt dabei zunehmend zu Selbstmordanschlägen als bevorzugte Waffe zurück. Erst vor wenigen Wochen wurden bei einem solchen Angriff auf eine Polizeiwache in der syrischen Hauptstadt Damaskus fast 20 Menschen getötet. Auch in Bagdad und der westirakischen Provinz Anbar verübte der IS ähnliche Bluttaten. „Die wütende, entrechtete Basis, die sich die Gruppe erschlossen hat, ist immer noch da“, sagt Civiroglu. Der Sieg über das „Kalifat“ sei daher kein Sieg über die Bedrohung an sich.