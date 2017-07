WashingtonNach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas hat US-Präsident Donald Trump die Handelspolitik Chinas gegenüber Pjöngjang kritisiert. „Der Handel zwischen China und Nordkorea wuchs im ersten Quartal um fast 40 Prozent“, twitterte Trump am Mittwoch. „So viel dazu, dass China mit uns zusammenarbeitet – aber wir mussten es versuchen!“

Der Raketenstart Nordkoreas am Dienstag hat zu Forderungen nach schärferen Sanktionen gegen Pjöngjang geführt. Wie die USA und Südkorea bestätigten, hatte Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete gestartet.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!