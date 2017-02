„Missbrauch des öffentlichen Amts zum privaten Vorteil“

„Meine Tochter Ivanka wurde von Nordstrom so unfair behandelt“, hatte Trump bei Twitter geklagt. „Sie ist ein so wunderbarer Mensch – sie bringt mich immer dazu, die richtigen Dinge zu tun! Schrecklich!“ Die Nachricht wurde zwar von Trumps eigenem Twitter-Profil abgesetzt, dann jedoch auch vom offiziellen Account des US-Präsidenten @POTUS (President of the United States) weiterverbreitet. Dieses Konto steht Trump erst seit Amtsantritt zur Verfügung, es war unter Vorgänger Barack Obama entstanden und ist nicht für private Zwecke gedacht.

„Dies ist ein Missbrauch des öffentlichen Amts zum privaten Vorteil“, sagte Richard Painter, früherer Ethikbeauftragter in der Regierung von Präsident George W. Bush, dem „Wall Street Journal“. Es sei zudem ein Machtmissbrauch, denn die Nachricht sei eindeutig – Nordstrom werde von Trump-Administration so zum unerwünschten Unternehmen erklärt.

Trumps Sprecher Sean Spicer hatte den Präsidenten später vehement verteidigt: Trump habe jedes Recht, seiner Familie beizustehen. Bei der Entscheidung Nordstroms handele es sich ganz klar um eine direkte Attacke auf die Politik des Präsidenten, insbesondere sein Dekret eines Einreisestopps für Staatsangehörige aus sieben Ländern. Spicer ignorierte damit Statements des Konzerns, der seine Entscheidung mit niedrigen Verkaufszahlen der Kollektion begründet hatte.

Kaum ein Wort der Kritik ist aus dem Weißen Haus auch zu Kellyanne Conway zu hören. Zunächst sagte Spicer, der Beraterin sei nach ihrem Auftritt bei Fox „ein Rat erteilt“ worden. Dann jedoch teilte eine Sprecherin mit, Trump unterstütze Conway weiterhin „absolut“. Nach Angaben der Sprecherin verstehe der Präsident Conways Anmerkungen so, dass sie „vor allem einer wunderbaren Frau Zuspruch geben wollte, für die sie viel Respekt empfindet und die aus ihrer Sicht unfair behandelt wurde“.

Der Streit geht also unvermindert weiter – und er tobt auch in den sozialen Medien. Trump-Unterstützer versuchen Conways Appell mit Hashtags wie „buyivankatrump“ zusätzlichen Auftrieb zu geben. Trump-Gegner fordern Konsumenten unter dem Motto #GrabYourWallet weiterhin dazu auf, keine Produkte mit Verbindung zu Trump oder seiner Familie zu kaufen.