 Trump beruft neuen Stabschef: Reince Priebus muss für Kelly weichen

San FranciscoDas ging schnell. Nur einen Tag nach einer üblen Verbalattacke von Kommunikationschef Anthony Scaramucci auf Stabschef Reince Priebus wirft US-Präsident Donald Trump Priebus aus dem Amt. Scaramucci hatte Priebus kaum verholen unverhohlen unterstellt, er sei Quelle von Geheiminformationen an die Presse. Gegenüber einem Journalisten bezeichneter er den Stabschef als „paranoiden Schizophreniker“. Priebus habe „seinen Rücktritt eingereicht“, teilte das Weiße Haus lediglich mit.

Nachfolger als Stabschef wird jetzt Heimatschutzminister John Kelly, teilte Trump in einem Tweet mit.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....