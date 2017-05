 Trump in Israel: Small Talk und Zuversicht am Rollfeld

Trump in Israel Der US-Präsident hält bei seiner Ankunft am Ben-Gurion-Flughafen nahe Tel Aviv neben dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin (Mitte) und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu eine Rede. (Foto: dpa)

Tel AvivUS-Präsident Donald Trump hat seinen Besuch in Israel mit einer optimistischen Botschaft begonnen. Nach seinen Gesprächen in Riad sei er überzeugt, dass ein israelisch-palästinensisches Abkommen im Bereich des Möglichen liege. Er sehe eine „seltene Gelegenheit“, um der Region Frieden zu bringen. So seien Sunniten bereit, auf Israel zuzugehen, allenfalls sogar die Palästinenser unter Druck zu setzen, sich kompromissbereiter zu zeigen, falls Jerusalem Konzessionen mache.

Arabische Zeitungen berichten von einer Friedenskonferenz, die „sehr bald“ im ägyptischen Badeort Sharem el Sheich oder Washington stattfinden werde. Neben der israelischen, palästinensischen und jordanischen Spitze könnten auch Top-Politiker aus Saudi-Arabien eingeladen werden. Es wäre das erste Mal, dass Saudis gemeinsam mit Israelis und Palästinensern am Verhandlungstisch sitzen. In Riad sei man sehr an einem israelisch-palästinensischen Frieden interessiert, sagte Trump, der wenige Stunden zuvor mit dem König von Saudi-Arabien gesprochen hatte.

Nach einem ersten Treffen mit Staatspräsident Ruben Rivlin griff Trump erneut die Forderung auf, dass die Unterstützung von Terroristen durch Teheran ein „sofortiges“ Ende haben müsse.

Donald Trump über Israel und die Palästinenser 27. April 2015 „Kein anderer als Donald Trump wird Israel retten.“

21. März 2016 „Ich bin sehr pro Israel. Ich war schon immer pro Israel. Ich habe viele Preise von Israel erhalten, viele Preise. Ich habe viel Geld an Israel gegeben. Es gibt niemanden, der mehr pro Israel ist als ich.“

21. März 2016 II „Wir werden die US-Botschaft (von Tel Aviv) in die Ewige Stadt des jüdischen Volkes verlegen - nach Jerusalem. Und wir werden ein klares Signal aussenden, dass zwischen Amerika und unserem zuverlässigsten Verbündeten Israel kein Blatt passt.“ (auf einer Konferenz der US-israelischen Lobbyorganisation Aipac)

27. April 2016 „Präsident (Barack) Obama war kein Freund Israels. Er behandelte den Iran mit zärtlicher Liebe und Fürsorge und hat ihn so zu einer großen Macht werden lassen.“ (zum das Atom-Abkommen mit dem Iran während des republikanischen Vorwahlkampfs in Washington)

23. November 2016 „Ich will gern Frieden zwischen Israel und den Palästinensern schaffen. Das würde ich liebend gern. Das wäre solch ein großartiger Erfolg. Weil es niemand bisher geschafft hat. (...) Ich glaube, wir können das. Ich habe Grund zu der Annahme, dass ich es kann.“

28. Dezember 2016 „Halte durch, Israel, bald ist der 20. Januar!“ (mit Verweis auf seine Amtsübernahme von Obama)

3. Februar 2017 „Wir glauben zwar nicht, dass die Existenz von (israelischen) Siedlungen ein Hindernis für den Frieden sein muss. (...) Aber der Bau neuer Siedlungen oder ihre Ausweitung über bestehende Grenzen hinaus könnten für das Erreichen dieses Ziels nicht hilfreich sein“. (Mitteilung des Weißen Hauses)

15. Februar 2017 „Die Palästinenser müssen etwas von diesem Hass loswerden, den sie von klein auf beigebracht bekommen. (...) Und sie müssen Israel anerkennen, das müssen sie tun. Es wird keinen Deal geben, wenn sie nicht ein sehr, sehr großartiges und wichtiges Land anerkennen. Und ich glaube, sie werden auch das tun.“

15. Februar 2017 II „Ich schaue auf die Zwei-Staaten- und die Ein-Staaten-Lösung (...), eine Zeit lang meinte ich, die Zwei-Staaten-Lösung wäre die leichtere von beiden. Aber ehrlicherweise: Wenn Bibi (Netanjahu) und die Palästinenser - wenn Israel und die Palästinenser glücklich sind, bin ich zufrieden mit der Lösung, die sie am besten finden.“

25. April 2017 „Der Staat Israel ist das ewige Denkmal für die unsterbliche Kraft des jüdischen Volkes.“ (anlässlich des US-Holocaust-Gedenktags in Washington)

3. Mai 2017 „Keine Vereinbarung kann von den USA oder einer anderen Nation aufgedrängt werden. Palästinenser und Israelis müssen gemeinsam an einer Übereinkunft arbeiten, die es beiden Völkern erlaubt, in Frieden zu leben, die Religion auszuüben, zu wachsen und zu gedeihen.“

3. Mai 2017 „Wir glauben, dass Israel gewillt ist. Wir glauben, dass Ihr gewillt seid. Und wenn Ihr beide gewillt seid, machen wir einen Deal.“

Dass Trump in seiner Präsidentenmaschine Air Force One im Direktflug von Riad nach Tel Aviv geflogen war, wird in Israel als kleine Sensation gewertet. Es sei vermutlich das erste Mal, dass zwischen den beiden Städten eine Flugverbindung ohne Zwischenlandung in Amman durchgeführt worden sei. Premier Benjamin Netanjahu nahm dies in seiner Begrüßungsansprache auf. Er hoffe, dass eines Tages ein israelischer Regierungschef direkt von Tel Aviv nach Jerusalem fliegen könne. Saudi-Arabien und Israel unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.

Netanjahus Optimismus kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der milliardenschwere Waffendeal, den Trump in Riad eingeleitet hat, in Jerusalem besorgt zur Kenntnis genommen worden ist. „Saudi-Arabien ist ein feindliches Land“, sagt zum Beispiel ein Minister, der als einer der engsten Vertrauten Netanjahus gilt. Es müsse sichergestellt werden, dass Israel seinen militärischen Vorsprung beibehalte. Israel werde den Rüstungsdeal aber öffentlich nicht kritisieren, heißt es in der Zeitung Maariv, weil Saudi Arabien und Israel gemeinsam gegen den Iran vorgehen wollten, den beide als Feind betrachten. Zudem wolle es Netanjahu verhindern, Trump mit Kritik zu verärgern.

Im Vorfeld der Trump-Visite war das Programm immer wieder umgestellt worden. So wurde eine Ansprache, die Trump ursprünglich auf der alten Festung Massada am Toten Meer hätte halten sollen, in ein Museum in Jerusalem verschoben, weil es auf Massada zu heiß sei. Aus dem selben Grund hatte das Weiße Haus auf den bei der Ankunft protokollarisch vorgesehenen Händedruck des hohes Gastes mit allen Regierungsmitgliedern verzichten wollen. Trump, der Anzug mit Krawatte trug, wollte man das bei 30 Grad nicht zumuten.

Die Empfangsszene auf dem Flughafen dauerte dann doch länger als geplant. Zahlreiche Minister nutzten die Gelegenheit für ein improvisiertes kurzes Gespräch mit dem hohen Gast aus Washington. Erziehungsminister Naftali Bennett von der Rechtsaußen-Partei „Jüdisches Haus“ belehrte Trump zum Beispiel, dass die Vereinigung Jerusalems 50 Jahre zurückliege; es sei an der Zeit, das endlich anzuerkennen.

Der Likud-Parlamentarier Oren Hasan, Enfant Terrible der israelischen Politik, wandte sich an Trump mit der Bemerkung, er sei „Israels Trump“. Trump soll darauf lachend geantwortet haben, es „brauche mehr von unserer Sorte.“ Hasan verdankte es ihm mit einem Selfie. Und Sara Netanjahu wurde auf dem ausgerollten roten Teppich vom Mikrofon aufgenommen, wie sie gegenüber der amerikanischen First Lady im Small Talk Gemeinsamkeiten erwähnte. In Israel, so Sara Netanjahu, würden sie und ihr Mann von der Presse gehasst und verfolgt, „aber das Volk liebt uns.“ Genau so sei es für die Trumps ja auch in Amerika.