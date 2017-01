Was Gentiloni zu Trump sagt

Auch in Russland setzt man Hoffnungen in Italiens neue Führung. Aus dem Kreml kam nach dem Amtsantritt des neuen Premiers am 12. Dezember eine Botschaft für Gentiloni: er sei in Russland bekannt als ein Förderer konstruktiver und für beide Seiten vorteilhafter Beziehungen zwischen Moskau und Rom. Putin sei bereit, die bilateralen Beziehungen weiter zu entwickeln und die Kräfte zu koordinieren, um die dringenden Probleme auf der europäischen und globalen Tagesordnung zu lösen. Die warmen Worte zwischen Italien und Russland könnten in Washington bei der aktuellen Lage allerdings ein falsches Signal senden.

Das Verhältnis zu den USA werde sich nicht ändern, betonte Gentiloni bei der Pressekonferenz. Die transatlantischen Beziehungen seien Eckpfeiler italienischer Politik. Die Renzi-Regierung hatte sich im Wahlkampf offen für Hillary Clinton ausgesprochen. Trump „könne Neuheiten einführen“ – mehr sagte Gentiloni nicht.

Beim zweiten großen Thema, dem Flüchtlingsproblem, fühlt sich Italien schon lange von den EU-Partnern im Stich gelassen. Alle müssten bei der Aufnahme von Flüchtlingen ihren Teil der Verantwortung übernehmen, so Gentiloni, und das gelte auch für die Verhandlungen mit den Herkunftsländern. 2016 gab es einen neuen Rekord: Mehr als 181.000 Menschen kamen nach Angaben des römischen Innenministeriums über das Mittelmeer nach Italien, gerettet auf hoher See von den Booten der italienischen Küstenwache. Von 38.000 identifizierten Irregulären wurden jedoch nur rund 500 zurückgeschickt. Italien verschärft seit Jahresbeginn die Kontrollen und hofft auf mehr Unterstützung aus Brüssel.

Im Moment sieht es in Italien nicht danach aus, dass die Regierung Gentiloni nur von kurzer Dauer sein wird. Die Parteien sind aufgerufen, sich über ein neues Wahlgesetz zu einigen. Neuwahlen kann es zwar in diesem Jahr noch geben, aber nicht in allzu naher Zukunft. Internationale Termine und Verpflichtungen und gleichzeitiger Wahlkampf würden nicht gut zusammen passen, heißt es in Rom.