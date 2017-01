„Eine große Entscheidung für Kanada und Alberta“

Protest in New York Am Dienstagabend gingen in New York Umweltschützer und auch die Schauspielerin Jane Fonda (Mitte) auf die Straße, um gegen das Keystone-Projekt zu demonstrieren. (Foto: AFP)

Kanadas Regierungschef Trudeau unterstützt den Bau der Pipeline seit vielen Jahren, „weil sie zu Wirtschaftswachstum und guten Arbeitsplätzen in Alberta führt“, sagte er am Dienstag bei einer Klausurtagung seines Kabinetts in Calgary. „Wir können unsere Ressourcen sicherer und verantwortlich auf den Markt bringen und zugleich unsere Ziele beim Klimawandel erreichen.“ Die aus Alberta stammende Außenministerin Chrystia Freeland sagte, Trumps Entscheidung sei eine „große Entscheidung für Kanada und Alberta. Die Provinz braucht Arbeitsplätze“. Noch in der laufenden Woche wird ein Besuch von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Calgary erwartet, wie mehrere US-Medien berichteten.

Nachdem Trudeau im Herbst vergangenen Jahres bereits zwei Pipelines genehmigt hatte, wäre Keystone nun die dritte Leitung, die seine liberale Regierung unterstützt. Umweltschützer sehen darin einen Widerspruch zu Trudeaus klimapolitischen Zielen. Die Umweltorganisation Environmental Defence forderte die Regierung auf, die 2010 unter dem konservativen Stephen Harper erteilte Genehmigung für Keystone zu überprüfen. „Keystone wurde genehmigt, bevor Kanada das Pariser Klimaabkommen ratifizierte“, erklärte die Organisation. Kanadas CO2-Budget könne ein Projekt wie Keystone mit den damit verbundenen Emissionen nicht verkraften.

Greenpeace USA drohte eine Allianz aus indigenen Gemeinden, Ranchern und Farmern habe Keystone und Dakota Access gestoppt, und diese Allianz werde sich wieder bilden wenn Trump die Pipeline-Projekte „von den Toten auferstehen“ lassen wolle. Greenpeace Kanada fragte Trudeau, ob er sich in eine Reihe mit der Klimawandel-leugnenden Trump-Administration stellen, oder seinen Verpflichtungen gegenüber Klima und Ureinwohnern folgen wolle.