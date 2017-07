 Trump-Regierung: US-Laptop-Verbot für Flüge aus Nahost aufgehoben

Laptopverbot aufgehoben Fluggäste aus dem Nahen Osten dürfen wieder mit ihren Laptops in die USA einreisen. (Foto: Reuters)

DallasDas Verbot von Laptops in der Fluggastkabine von Flügen vom Nahen Osten in die USA ist nach Angaben von US-Bundesbehörden nun komplett aufgehoben. Die betroffenen Flughäfen hätten mittlerweile andere Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit zu erhöhen, sagte ein Sprecher des US-Heimatschutzes am Donnerstag (Ortszeit). Die Flughäfen seien der ersten Phase neuer Sicherheitsmaßnahmen nachgekommen.

Die US-Regierung hatte Anfang Juli weltweit strengere Sicherheitsvorkehrungen bei Flügen in die USA verlangt, war aber von ihren Plänen für ein umfassendes Laptop-Verbot abgewichen. Ein solches galt seit März für Flüge aus Amman, Kuwait-Stadt, Kairo, Istanbul, Dschidda, Riad, Casablanca, Doha, Dubai und Abu Dhabi in die USA. Hintergrund ist die Angst vor Terroranschlägen mit Sprengsätzen, die in Laptops oder anderen elektronischen Geräten versteckt sind. Wie die neuen Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen genau aussehen, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.