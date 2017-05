 Trump reist nach Israel: „Es bestehen gute Chancen auf einen Deal“

Donald Trump Nach seiner Station in Saudi-Arabien reist US-Präsident Donald Trump nun zu Gesprächen nach Israel. (Foto: AFP)

JerusalemVom Golf nach Jerusalem: Nach einem milliardenschweren Waffendeal und einer Grundsatzrede zum Islam beginnt US-Präsident Donald Trump am Montag seinen ersten Besuch in Israel und den Palästinensergebieten. Er will dort den seit drei Jahren brachliegenden Friedensprozess zwischen beiden Seiten wieder in Gang bringen. Dazu trifft er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und am Dienstag den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas.

Israels Sicherheitskabinett hat unmittelbar vor Trumps Besuch eine Reihe von Erleichterungen für die Palästinenser gebilligt. Zu dieser Geste des guten Willens gehören unter anderem Baugenehmigungen für Palästinenser in Gebieten des Westjordanlandes, die unter israelischer Sicherheitskontrolle stehen. Außerdem sollten zwei Industriegebiete im palästinensischen Westjordanland eingerichtet werden. Zudem solle der Allenby-Grenzübergang zu Jordanien rund um die Uhr geöffnet werden.

Donald Trump über Israel und die Palästinenser 27. April 2015 „Kein anderer als Donald Trump wird Israel retten.“

21. März 2016 „Ich bin sehr pro Israel. Ich war schon immer pro Israel. Ich habe viele Preise von Israel erhalten, viele Preise. Ich habe viel Geld an Israel gegeben. Es gibt niemanden, der mehr pro Israel ist als ich.“

21. März 2016 II „Wir werden die US-Botschaft (von Tel Aviv) in die Ewige Stadt des jüdischen Volkes verlegen - nach Jerusalem. Und wir werden ein klares Signal aussenden, dass zwischen Amerika und unserem zuverlässigsten Verbündeten Israel kein Blatt passt.“ (auf einer Konferenz der US-israelischen Lobbyorganisation Aipac)

27. April 2016 „Präsident (Barack) Obama war kein Freund Israels. Er behandelte den Iran mit zärtlicher Liebe und Fürsorge und hat ihn so zu einer großen Macht werden lassen.“ (zum das Atom-Abkommen mit dem Iran während des republikanischen Vorwahlkampfs in Washington)

23. November 2016 „Ich will gern Frieden zwischen Israel und den Palästinensern schaffen. Das würde ich liebend gern. Das wäre solch ein großartiger Erfolg. Weil es niemand bisher geschafft hat. (...) Ich glaube, wir können das. Ich habe Grund zu der Annahme, dass ich es kann.“

28. Dezember 2016 „Halte durch, Israel, bald ist der 20. Januar!“ (mit Verweis auf seine Amtsübernahme von Obama)

3. Februar 2017 „Wir glauben zwar nicht, dass die Existenz von (israelischen) Siedlungen ein Hindernis für den Frieden sein muss. (...) Aber der Bau neuer Siedlungen oder ihre Ausweitung über bestehende Grenzen hinaus könnten für das Erreichen dieses Ziels nicht hilfreich sein“. (Mitteilung des Weißen Hauses)

15. Februar 2017 „Die Palästinenser müssen etwas von diesem Hass loswerden, den sie von klein auf beigebracht bekommen. (...) Und sie müssen Israel anerkennen, das müssen sie tun. Es wird keinen Deal geben, wenn sie nicht ein sehr, sehr großartiges und wichtiges Land anerkennen. Und ich glaube, sie werden auch das tun.“

15. Februar 2017 II „Ich schaue auf die Zwei-Staaten- und die Ein-Staaten-Lösung (...), eine Zeit lang meinte ich, die Zwei-Staaten-Lösung wäre die leichtere von beiden. Aber ehrlicherweise: Wenn Bibi (Netanjahu) und die Palästinenser - wenn Israel und die Palästinenser glücklich sind, bin ich zufrieden mit der Lösung, die sie am besten finden.“

25. April 2017 „Der Staat Israel ist das ewige Denkmal für die unsterbliche Kraft des jüdischen Volkes.“ (anlässlich des US-Holocaust-Gedenktags in Washington)

3. Mai 2017 „Keine Vereinbarung kann von den USA oder einer anderen Nation aufgedrängt werden. Palästinenser und Israelis müssen gemeinsam an einer Übereinkunft arbeiten, die es beiden Völkern erlaubt, in Frieden zu leben, die Religion auszuüben, zu wachsen und zu gedeihen.“

3. Mai 2017 „Wir glauben, dass Israel gewillt ist. Wir glauben, dass Ihr gewillt seid. Und wenn Ihr beide gewillt seid, machen wir einen Deal.“

Zum Ende der ersten Auslandsstation von Präsident Trump in Saudi-Arabien gab sich das Weiße Haus stolz und optimistisch: „Wir haben schon jetzt sehr viel von dem erreicht, was wir erreichen wollten“, hieß es aus hochrangigen Beraterkreisen Trumps am Sonntagabend. „Wir können nach den Vereinbarungen von Riad alle stolz sein.“ Das mache viel Mut für die weitere Reise. Trump hat seine Skandale aus der Heimat auch auf seiner ersten Reise mit vielen komplizierten Stationen als schweren Ballast im Gepäck.

Trump habe in Riad eines klargemacht, hieß es weiter: „Was „Amerika zuerst“ wirklich bedeutet.“ Dieser Slogan aus der Antrittsrede des US-Präsidenten hatte weltweit viele vor den Kopf gestoßen, weil er als Isolationismus und Rückzug der USA auf eigene Interessen verstanden wurde. Schon US-Sicherheitsberater H.R. McMaster hatte vor der Reise gesagt, „Amerika zuerst hieß nie Amerika allein.“

Am Sonntag verlautete aus Riad, man wolle mit anderen Partnern auf der Welt zusammenzuarbeiten und dabei immer amerikanische Interessen im Blick haben. Das läge deutlich mehr auf der klassischen Linie amerikanischer Außenpolitik. „Dabei werden wir traditionelle und nicht-traditionelle Wege gehen“, sagte der Berater.

Viele der US-Gesprächspartner hätten in Saudi-Arabien gesagt, dass sie sich an ein solches Ausmaß an Vertrauen gar nicht erinnerten. „Dieses ist ein nie da gewesener Moment der Partnerschaft.“ Es seien Treffen auf jährlicher Basis vereinbart worden.

Bei seinem Besuch in Riad verkündete Trump, er wolle mit den islamischen Staaten eine Allianz gegen den Terrorismus schmieden. „Islamische Staaten müssen ganz vorne stehen im Kampf gegen Radikalisierung“, sagte er. Die USA böten in der „Schlacht zwischen Gut und Böse“ ihre Partnerschaft an.

Die arabischen Staaten müssten sicherstellen, „dass Terroristen keinen sicheren Ort auf ihrem Staatsgebiet finden“, sagte der US-Präsident. Dem Iran gab er die Schuld an „so viel Instabilität in dieser Region“. In Riad sagte Trump mit Blick auf die drei Weltreligionen, wenn diese sich vereinten, sei „Frieden in dieser Welt möglich, einschließlich eines Friedens zwischen Israel und den Palästinensern.“