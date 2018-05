Trump, Russland und die US-Wahlen Ein Jahr US-Sonderermittler – Was Robert Mueller bisher erreicht hat

Hat sich Russland in die US-Wahl eingemischt? Und was wussten Trumps Leute davon? Robert Mueller versucht seit einem Jahr, diese Fragen zu beantworten.

WashingtonFBI-Chef James Comey war kaum gefeuert, da hatte Donald Trump ein neues Problem. Am 17. Mai 2017 wurde Robert Mueller als FBI-Sonderermittler eingesetzt. Rasch bauten Anti-Trumpisten den silbern Gescheitelten als Galionsfigur auf, er selbst hat um diese Rolle nie gebeten. Um die Russlandaffäre und die US-Wahlen sollte es gehen und um die komplizierte Frage, wer wovon wusste. Ein Überblick, was seither geschah.

Wer ist Robert Mueller?

Der Mann mit dem geraden Blick gilt als sehr unabhängig und als akribischer, fast besessener Arbeiter. Der frühere FBI-Chef (2001-2013), so schreibt es die „Washington Post“ zum Jahrestag, handele effizient, professionell, integer und unaufgeregt - und niemals dringe etwas von seiner Arbeit nach außen. Robert Swan Mueller III (73) verkörpere in jeder Hinsicht den Gegenentwurf zu Trump.

Was ist der Auftrag des Sonderermittlers?

Im Kern steht die Frage, ob es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Absprachen des Trump-Lagers mit Russland zugunsten des Republikaners gegeben hat. Außerdem, und diese Formulierung ist sehr wichtig, kann es um alles gehen, was in diesem Zusammenhang „auftaucht oder auftauchen kann“. Mueller hat seinen Auftrag stückweise erweitert.

Was genau untersucht Mueller?

Es gibt mindestens fünf Körbe der Ermittlungen, von denen sich manche überlagern. Da sind Geschäftsbeziehungen und Geldwäsche in Trumps Team, russische Desinformationskampagnen, Cyber-Verbrechen des russischen Geheimdienstes, Russland-Kontakte des Trump-Teams sowie Behinderung der Justiz. Letzteres richtet sich gegen Trump selbst. Es geht um Comeys Entlassung.

Welche Konsequenzen hatten die Ermittlungen bisher?

19 Einzelpersonen wurden angeklagt, darunter 13 Russen, sowie drei Firmen. Den Russen wird ein massiver Manipulationsversuch der US-Wahlen vorgeworfen, vor allem über die Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook.

Angeklagt sind aber auch prominente Ex-Mitarbeiter Trumps, zum Beispiel Sicherheitsberater Michael Flynn und Wahlkampfmanager Paul Manafort, bei ihm geht es unter anderem um Geldwäsche. Es gibt insgesamt fünf Schuldbekenntnisse, zugegeben wurden unter anderem Finanzbetrug und ein Anlügen des FBI.

Wie reagiert Trump auf die Untersuchungen?

Der Präsident spuckt anhaltend Gift und Galle. Trump wirft Mueller vor, in seinen Ermittlungen zu weit zu gehen und warnte, seine Familie und die Finanzen seines Imperiums aus dem Spiel zu lassen. Besonders empfindlich reagierte Trump auf Ermittlungen gegen seinen Anwalt Michael Cohen, für viele ein lebendes Einfallstor in Trumps Welt.

Veranstaltet werde eine „totale Hexenjagd“, das sagt Trump immer wieder. Es habe keinerlei geheime Absprachen seines Teams mit Russland gegeben.

Können die Ermittlungen für Trump gefährlich werden?

Mueller ist für viele Gegner des Präsidenten die größte Hoffnung auf ein vorzeitiges Ende von Trumps Amtszeit. Auch wenn niemand weiß, was Mueller noch im Köcher hat oder noch finden wird: Daraus wird nach Lage der Dinge nichts werden, schon angesichts der politischen Verhältnisse nicht.

Brisante Details aus dem Trump-Enthüllungsbuch Hintergrund Journalist Michael Wolff hat nach eigener Aussage mit mehr als 200 Personen gesprochen, darunter Mitgliedern von Donalds Trumps innerstem Zirkel. Auf 336 Seiten veröffentlicht er nun juristisch relevante Details sowie weitere, pikante Enthüllungen über das Weiße Haus. Dieses Bild zeichnet Wolff Michael Wolff beschreibt eine von Chaos geprägte Regierungszentrale, in der es anfangs kaum klar verteilte Rollen, aber viele um Einfluss buhlende Figuren gab. Trump stellt er als undisziplinierten Präsidenten dar, der den Sinn für die Realität verloren habe und selbst von seinen engsten Beratern missachtet werde. Donald Trump über seine Wahl Donald Trump soll über den Sieg ebenso „entsetzt“ gewesen wie „fast alle“ Berater, die ihn für inkompetent befunden hätten. Der Plan sei gewesen, die Wahl knapp zu verlieren. Doch dann habe sich Trump schnell eingeredet, dass „er es verdiene, Präsident zu sein“. Melania Trump nach der Wahl Nach der Wahl soll die designierte First Lady Melania aus Verzweiflung geweint haben. Über Ivanka Trump Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, kommt in dem Buch nicht sonderlich gut weg. Laut Trumps Ex-Berater und Wolffs Stichwortgeber Steve Bannon sei sie „dumm wie Stroh“ (wörtlich: „dumb as a brick“ – „dumm wie ein Ziegel“). Allerdings liebäugle sie selbst mit einer Präsidentschaftskandidatur. Über Jared Kushner Ivankas Ehemann Jared Kushner wird in dem Buch als kalter Karrierist beschrieben, der den Trump-Clan nutze, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Mitarbeiter über Donald Trump „Er las nicht. Er überflog nicht mal. Einige hielten ihn für nicht mehr als halbgebildet“, heißt es aus seinem Umfeld. Eine Beraterin klagte, der Umgang mit Trump sei, „als wolle man herausfinden, was ein Kind will“. Über Trumps Ängste Aus Angst vergiftet zu werden, esse Donald Trump am liebstem Fastfood von McDonald's. Das Personal dürfe nichts anfassen, vor allem nicht seine Zahnbürste. Landen Hemden auf dem Boden, sollen sie dort liegen bleiben. Steve Bannon zur Russland-Affäre Mögliche Verwicklungen der Deutschen Bank in der Russland-Affäre könnten laut Steve Bannon ausschlaggebend sein für einen möglichen Sturz des US-Präsidenten: „Der Weg der Ermittler führt über die Deutsche Bank und dem ganzen Kushner-Mist. (...) Die werden die Jungs durch den Fleischwolf drehen und sagen, ,spielt gegen oder mit uns‘“. Trumps Reaktion auf Bannon „Steve Bannon hat nichts zu tun mit mir oder meiner Präsidentschaft“, verkündete Trump in einer Erklärung. „Als er gefeuert wurde, verlor er nicht nur seinen Job, er verlor auch seinen Verstand.“ Bannon sei nur ein einfacher Angestellter gewesen, ein Lügner, der falsche Informationen an die Medien weitergab, um sich „wichtiger zu machen, als er war“.

Für eine Anklage Trumps bräuchte es neben einer stabilen Grundlage auch eine demokratische Mehrheit in beiden Kammern es Kongresses. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Wahlen im November. In jedem Fall sind die Ermittlungen für das Weiße Haus ausgesprochen lästig, kosten sie doch sehr viel Zeit und Energie.

Wie lange wird Mueller weitermachen?

Das ist offen. Wenn es nach Trump geht, wäre das alles längst zu Ende, weil es aus seiner Sicht ja gar nichts zu finden gibt. Im Raum steht aber immer noch eine Vernehmung von Trump selbst. Womöglich lädt Mueller ihn vor - Trump würde wohl gerne, aber seine Anwälte fallen ihm in den Arm: Plaudertasche, zu wenig Disziplin, zu gefährlich. Es könnte sein, dass bei einer Vorladung das Oberste Gericht entscheiden muss, ob der US-Präsident aussagen muss oder verweigern darf. Die „New York Times“ veröffentlichte schon mal eine Liste mit Fragen an Trump, die die Ermittler seinen Anwälten zugesandt haben sollen.

Könnte Trump Mueller noch feuern?

Absolut. Auch rechtlich ist das möglich. Das Umfeld des Präsidenten und sein Anwalt Rudy Giuliani erhöhen ständig den Druck auf Mueller. Immer wieder erweckt Trump den Eindruck, er stehe kurz vor dessen Rauswurf, und mindestens einmal war es wohl fast soweit.

Auch aus seiner Partei wird Trump gesagt, dass das ein Kardinalfehler wäre und eine Verfassungskrise auslösen könnte, aber letztlich handelt Trump nur danach, was er selber will.

Der Kongress könnte Mueller danach als unangreifbaren Sonderermittler wieder einsetzen. Aber mit ihrer Mehrheit werden sich die Republikaner im Kongress kaum gegen ihren Präsidenten wenden. Schon jetzt steckt dort ein Gesetz fest, das Mueller schützen würde. Es kommt wohl nicht einmal zur Abstimmung.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.