 Trump: Test ist „Missachtung der Wünsche Chinas“: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Machtpräsentation Parade zu Ehren des nordkoreanischen Militär am 15. April in Pjöngjang, der Hauptstadt Nordkoreas. Die Welt rätselt, ob in den großen Containern tatsächlich einsatzfähige Mittelstreckenraketen verfügbar sind. Am Freitag führte die Armee offenbar erfolglos wieder einen Test durch. (Foto: AP)

SeoulNordkorea hat nach Angaben Südkoreas und der USA eine ballistische Rakete getestet. Der Test schlug jedoch fehl. US-Präsident Donald Trump sieht in dem jüngsten Raketentest Nordkoreas eine Respektlosigkeit gegenüber China. Nordkorea missachte mit dem fehlgeschlagenen Test einer ballistischen Rakete die Wünsche Chinas und dessen „hoch respektierten Präsidenten“, schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Der Test sei zwar nicht erfolgreich gewesen, trotzdem sei er „Schlecht!“, so Trump. Er war kurz nach dem Bekanntwerden des Raketentests darüber informiert worden. Die Rakete war am frühen Samstagmorgen laut dem südkoreanischen Militär in der Nähe von Pukchang, unweit der Hauptstadt Pjöngjang, gestartet worden. Bei der Rakete habe es sich wahrscheinlich um eine ballistische Mittelstreckenrakete des Typs KN-17 gehandelt, erklärte ein Vertreter des US-Militärs. Die Rakete sei wenige Minuten nach dem Start zerbrochen und in das Japanische Meer (Ostmeer) gestürzt.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, das Geschoss sei bereits wenige Sekunden nach dem Start explodiert. Ein Vertreter des südkoreanischen Militärs bestätigte, dass angenommen werde, der Test sei gescheitert. Dazu, ob das Geschoss direkt nach dem Start explodierte oder erst in der Luft zerbrach, machte er jedoch keine Angaben.

Die Situation auf der Koreanischen Halbinsel ist nach mehreren Raketentests Nordkoreas angespannt. Die USA hatten am Freitag von der Weltgemeinschaft einen schärferen Kurs gegen Nordkorea gefordert. Wenn das abgeschottete Land nicht zur Aufgabe seines Atom- und Raketenprogramms gezwungen werde, könnte das katastrophale Folgen haben, sagte US-Außenminister Rex Tillerson bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates.

Nordkorea testet trotz Untersagungen der Vereinten Nationen immer wieder ballistische Raketen. Es besteht die Sorge, dass die Regierung unter Machthaber Kim Jong Un ballistische Langstreckenraketen entwickeln könnte, die fähig sind, das US-Festland zu erreichen.

Bereits Mitte April war ein Raketentest Nordkoreas fehlgeschlagen. Anfang April hatte Nordkorea ebenfalls eine Rakete von der Stadt Sinpo aus gestartet, nach 60 Kilometern war sie laut südkoreanischem Militär jedoch ins Meer gestürzt. Im März hatte Nordkorea vier ballistische Raketen abgefeuert, die rund 1000 Kilometer weit flogen und vor der Ostküste Südkoreas in das Meer stürzten.