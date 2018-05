Trump trifft Nato-Generalsekretär „Die Europäische Union ist furchtbar zu uns“

Beim Treffen mit Jens Stoltenberg lässt der US-Präsident seiner Verärgerung über die EU freien Lauf. Eine Attacke richtet sich direkt gegen deutsche Autobauer.

Berlin/WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat nach den Beschlüssen des EU-Gipfels in Sofia harsche Kritik an der Handelspolitik der Europäischen Union geübt. „Die Europäische Union ist furchtbar zu uns“, sagte Trump am Donnerstag in Washington. „Jean-Claude (Juncker) und Donald (Tusk) - ich mag sie beide, aber sie sind sehr hart“, sagte Trump am Rande eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington.

Die EU halte massive Handelsbeschränkungen aufrecht. „Unseren Bauern ist es nicht erlaubt, ihre Produkte dort hinzuliefern“, sagte der US-Präsident. „Aber die EU, und in diesem Fall Deutschland, schüttet unser Land mit ihren Mercedes- und BMW-Fahrzeugen zu“, fuhr er fort. „Das wird nicht so weitergehen.“

Der Handel mit der EU sei eine Einbahnstraße geworden, das Handelsdefizit habe im vergangenen Jahr 151 Milliarden Dollar betragen. Die Europäische Union sei - wie auch andere Länder - verwöhnt, weil ihr von US-Seite jahrelang niemand entgegengetreten sei.

Die EU-Länder hatten sich in Sofia darauf verständigt, eine dauerhafte Ausnahmegenehmigung bei US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium zu fordern. Dafür bieten die Europäer den USA an, über Handelserleichterungen für US-Firmen zu sprechen. Wegen der Handelspolitik ist das Verhältnis zwischen den USA und den 28 EU-Staaten belastet.

Deutschland geriet auch wegen der Verteidigungsausgaben ins Visier des US-Prädienten. Trump kritisierte bei dem Treffen mit Stoltenberg erneut die in seinen Augen zu niedrigen Ausgaben der Bundesrepublik. Sie müsse in der Nato Führungsstärke zeigen und sich mit dem jahrelangen Fehlbetrag beschäftigen, sagte Trump.

Deutschland profitiere von dem Bündnis weit mehr als die USA. Er kritisierte auch die deutschen Gasimporte aus Russland. Darüber müsse man reden.

Zugleich lobte Trump andere Mitglieder wie Großbritannien und Polen dafür, dass sie das Ausgabenziel von zwei Prozent im Vergleich zur Wirtschaftsleistung einhalten. Dies müssten auch die anderen Nato-Staaten tun, bei denen dies noch nicht der Fall sei: „Die wird man sich vornehmen.“ Zugleich erklärte Trump: „Zwei Prozent ist ein niedriger Anteil. Der Anteil sollte eigentlich bei vier Prozent liegen.“

Die Nato-Staaten hatten 2014 vereinbart, dass die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent im Vergleich zur Wirtschaftsleistung steigen sollen. Davon ist die Bundesrepublik deutlich entfernt: Nach der deutschen Haushaltsplanung dürfte die Nato-Quote von 1,2 Prozent auf 1,3 Prozent im kommenden Jahr klettern und danach wieder fallen. Die SPD hält das Ziel der Nato für überzogen und streitet darüber mit der Union.

