 Trump-Tweet zu China-Handel: „Nur die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht“

New YorkChinas Staatschef Xi Jinping ist erst einen Tag weg, da legt US-Präsident Donald Trump mit einem zweiteiligen Tweet nach: „Es war eine große Ehre, Chinas Präsident Xi Jinping und Madame Peng Liyuan als unsere Gäste in den Vereinigten Staaten zu haben. Enormes Wohlwollen und Freundschaft sind aufgebaut worden, aber nur die Zeit wird zeigen, wie es beim Handel weitergeht“, twitterte er am Samstag von seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida.

Der erste Besuch des chinesischen Präsidenten in den USA war durch den Angriff auf Syrien in den Hintergrund getreten. Die US-Raketen wurden abgefeuert, während die beiden Staatschefs in Trumps Golf-Ressort beim Abendessen saßen. Dabei war das Treffen in Florida mit Spannung erwartet worden.

Schließlich hatte Trump in seinem Wahlkampf immer wieder China für seine Billig-Exporte attackiert. Außerdem stand der Umgang mit Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm auf der Tagesordnung. Trump hatte im Vorfeld gefordert, dass sich China stärker einbringt, und anderenfalls mit einem Alleingang gedroht.

Xi hatte nach dem zweitägigen Treffen gesagt, er glaube, dass es im Laufe der Zeit gelingen könne, die Beziehungen zwischen China und den USA auszubauen – um für beide Länder und ihre Menschen Wohlstand zu schaffen und globalen Frieden und Stabilität zu wahren.

Finanzminister Steve Mnuchin hatte am Freitag gesagt, dass sich beide Seiten einen Zeitplan von 100 Tagen geben, um Wege zu finden, den US-China-Handel ausgeglichener zu gestalten. Der US-Präsident, der mittlerweile vorsichtiger twittert, widmete sich am Samstag auch zum ersten Mal per Tweet dem Vergeltungsschlag in Syrien und gratulierte dem US-Militär: „Glückwünsche an unsere großartigen Männer und Frauen im Militär dafür, dass sie die Vereinigten Staaten und die Welt so gut in der Syrien-Attacke repräsentieren.“