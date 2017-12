Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

China ist als diplomatischer Partner wichtiger

US-Außenminister Rex Tillerson hat Nordkorea vorbeugend Gespräche für den Fall angeboten, dass das Regime vorerst keine Raketen und Bomben testet. Sollten jedoch keine Gespräche zustande kommen, setzen viele Experten auf eine neue Abschreckungspolitik, um Nordkorea vom Einsatz seines wachsenden atomaren Arsenals abzuhalten.

Andere glauben hingegen, dass Nordkoreas Machthaber sich nicht von militärischen Abenteuern abschrecken lassen und daher besser entwaffnet oder gestürzt werden müssten. Trump selbst bezeichnete alle Verhandlungsversuche als nutzlos und hat Nordkorea für den Fall einer Attacke mehrfach mit Vernichtung gedroht.

Welche Fraktion letztlich die Oberhand behält, wird allerdings nicht nur in Washington entschieden. Zwar wird auch Nordkoreas Verhalten eine Rolle für den Ausgang spielen. Doch für die Befürworter einer diplomatischen Lösung ist China wichtiger. Schließlich verfügt das Land als Nordkoreas wichtigster Verbündeter und Handelspartner über wirkliches wirtschaftliches Druckpotenzial. Nur stellt sich weiterhin die Frage, ob China dieses auch nutzt.

Bislang galt uneingeschränkt, dass China ein atomar bewaffnetes, provozierendes Nordkorea im Zweifel lieber ist, als ein Kollaps und eine folgende Wiedervereinigung alter Alliierter, unter südkoreanisch-amerikanischer Flagge. Nordkoreas Versuch, durch die Aufrüstung einen Keil zwischen die USA und ihren Alliierten Südkorea zu treiben, kam Chinas geopolitischer Strategie deswegen sogar entgegen.

Um sich nicht den Zorn der USA zuzuziehen, hat Peking Nordkorea dennoch immer mal wieder bestraft. Allerdings wurden die Sanktionen nie so hart umgesetzt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und seine Militärs von ihrer Aufrüstungsstrategie abgerückt wären. Im Gegenteil, 2016 wurden in Nordkorea so viele Raketen gebaut wie noch nie.

Korea-Konflikt – die Positionen der Akteure Generaldebatte in New York Die alljährliche Generaldebatte der Vereinten Nationen bot Raum für einen ausgiebigen Schlagabtausch zum Atomkonflikt mit Nordkorea – die Bandbreite reichte von „total zerstören“ bis „noch Hoffnung auf Frieden“.

Südkorea Nach den Worten von Präsident Moon Jae In strebt Südkorea ein friedliches Nebeneinander mit seinem Nachbar Nordkorea an. „Wir wünschen keinen Kollaps Nordkoreas.“ Südkorea strebe auch keine Wiedervereinigung mit dem kommunistisch regierten Staat durch „künstliche Mittel“ oder durch „Verschlucken“ an. Seoul und die Weltgemeinschaft unternähmen alles nur mögliche, um den Atomkonflikt mit Pjöngjang friedlich beizulegen. Zwischen beiden Ländern gilt seit Ende des Korea-Krieges (1950-1953) ein Waffenstillstand. Ein Friedensvertrag wurde bis zum heutigen Tag nicht geschlossen.

China Auch China will Frieden auf der koreanischen Halbinsel, wie Außenminister Wang Yi sagte - und dafür gebe es „noch Hoffnung“. Er forderte Nordkorea allerdings auf, „nicht weiter in die eingeschlagene gefährliche Richtung zu gehen“. China setze sich weiter für eine entnuklearisierte koreanische Halbinsel ein und fordere alle Beteiligten auf, dazu konstruktiv beizutragen. Der einzige Weg zu diesem Ziel sei politischer Dialog.

USA US-Präsident Donald Trump brandmarkte das isolierte Regime und drohte ihm mit völliger Zerstörung. „Wenn (die USA) gezwungen sind, sich selbst oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann haben wir keine Wahl, als Nordkorea total zu zerstören.“ Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un bezeichnete er als „Raketenmann auf einer Selbstmordmission“. Das Atomprogramm des Landes stelle eine Gefahr für die ganze Welt dar. „Keine Nation der Welt hat ein Interesse daran, dabei zuzusehen, wie diese Bande von Kriminellen sich mit Raketen und Nuklearwaffen ausrüstet“, erklärte Trump.

Japan Wie die USA sieht auch Japan „alle Optionen auf dem Tisch“. Der Konflikt sei eine „ernste Bedrohung ohne Beispiel“, sagte Ministerpräsident Shinzo Abe. Nordkorea sei derzeit dabei, „mit einem süffisanten Lächeln“ alle Abrüstungsbemühungen der vergangenen Jahre vom Tisch zu wischen. „Es ist eine Krise mit einer komplett neuen Dimension.“ Nordkorea müsse dazu gebracht werden, sein Nuklear- und Raketenprogramm komplett und überprüfbar aufzugeben. „Was gebraucht wird, ist nicht Dialog, sondern Druck.“

Nordkorea „Ich werde den geisteskranken, dementen US-Greis gewiss und auf jeden Fall mit Feuer bändigen“, zitierte die nordkoreanische Staatsagentur KCNA Machthaber Kim Jong Un. Außenminister Ri bezeichnete die Ansprache von Trump als „Hundegebell“ und sagte, Trumps Berater täten ihm leid. „Wenn er wirklich dachte, er könne uns mit dem Geräusch von Hundegebell Angst einjagen, ist das der Traum eines Hundes“, sagte Ri laut CNN. Die Wendung „Traum eines Hundes“ bedeutet auf Koreanisch etwas Absurdes, das wenig Sinn ergibt.

Inzwischen gibt es allerdings Anzeichen dafür, dass die Sanktionen erste Folgen nach sich ziehen. Beobachter berichten bereits seit längerem von Benzinmangel in Nordkorea. Außerdem scheint die Nachbarschaft tatsächlich eine wichtige Devisenquelle abzudrehen: Nordkoreanische Gastarbeiter im Ausland, die ihre Familien in der Heimat mit Geld versorgen.

Laut einer UN-Schätzung arbeiten derzeit rund 100.000 Nordkoreaner im Ausland und überweisen jährlich 500 Millionen US-Dollar in die Heimat. Doch Radio Free Asia berichtete am Mittwoch, dass die Mongolei seine offiziell 1200 nordkoreanischen Gastarbeiter nun wieder nach Hause schickt. Auch aus China wurde Rückreisetätigkeit gemeldet.

Weiterhin offen ist allerdings, wie viel Druck Xi Jinping in der neuesten Sanktionsrunde tatsächlich auf Kim und seine Genossen ausüben wird. Bis zum Beweis des Gegenteils mag bisher kaum ein Experte glauben, dass China Nordkorea wirklich an den Rand des Zusammenbruchs treiben würde. Der brisante Balanceakt in Ostasien geht damit vorerst weiter.