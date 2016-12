Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Vorwurf: Ineffiziente Strukturen und Inkompetenz

Hinzu kommt, dass auch Insider die ineffizienten Strukturen der Uno beklagen. Im vergangenen März erschien dazu ein Artikel von Anthony Banbury in der New York Times unter dem Titel: „Ich liebe die Vereinten Nationen, aber sie funktionieren nicht.“ Der Autor, der fast 30 Jahre für die Organisation gearbeitet hat, benennt darin schonungslos ihre Schwächen. Und wer auch immer Uno-Mitarbeiter persönlich kennt, weiß, dass Banbury vielen Kollegen aus dem Herzen spricht.

Der Mann, der unter anderem für die Hilfe nach dem Tsunami in Asien sowie dem Erdbeben in Haiti, die Eliminierung chemischer Waffen in Syrien und den Kampf gegen Ebola verantwortlich war, spricht von einem „kolossalen Missmanagement“ und einer „sklerotischen Personalwirtschaft“, bei der die Anwerbung neuer Mitarbeiter im Schnitt mehr als 200 Tage dauert. „Zu oft muss man Regeln brechen, um die Dinge zu beschleunigen“, schreibt er, und klagt: „Außer bei einem schweren Verbrechen ist es praktisch unmöglich, jemanden zu feuern.“ Den Chef einer großen Friedensmission, die er nicht näher benennt, hält er für „offensichtlich inkompetent“.

Als weiteres Problem sieht er, dass bei vielen Missionen Politik eine größere Rolle spielt als die Werte der Uno und eine Analyse der Situation vor Ort. Als Folge unklarer Zielsetzung dauern viele Missionen mehr als zehn Jahre. Als besonders krassen Fall einer Fehlentscheidung nennt er den Einsatz von Truppen aus dem Kongo in der Zentralafrikanischen Republik, der zu einem „beständigen Muster von Vergewaltigungen und Missbrauch von Menschen – oft jungen Mädchen – geführt hat, die die Uno eigentlich hätte schützen sollen“.

Banbury fordert eine Reform der Personalwirtschaft, und zwar mit Hilfe außenstehender Berater. Außerdem einen prozentual definierten Deckel für die Verwaltungskosten von Missionen. Und die Auslagerung des Haushaltsverantwortung auf einen unabhängigen Controller, der direkt dem Generalsekretär untersteht sowie eine rigorose Erfolgskontrolle in allen zentralen Abteilungen.

Wenn Trump eine grundsätzlich positive Einstellung zur Uno hätte, könnte er also eine große Reform mit anstoßen. Aber vielleicht begnügt er sich auch damit, die Organisation mit Tweets und Vetos zu überziehen.