 Trump wettert gegen Medien: „Ich bin Präsident und nicht sie“

Washington, BerlinUS-Präsident Donald Trump hat erneut mehrere Breitseiten gegen die Medien abgefeuert. „Die Fake-Medien versuchen uns zum Schweigen zu bringen, aber das werden wir ihnen nicht erlauben“, sagte er am Samstag auf einer Veranstaltung zu Ehren von Kriegsveteranen in Washington. Sie hätten versucht, ihn daran zu hindern, ins Weiße Haus einzuziehen. „Aber ich bin Präsident - und sie nicht.“

Auf Twitter warf er den Medien in mehreren Beiträgen am Wochenende ebenfalls eine „falsche und arglistige“ Berichterstattung vor. Sie arbeiteten „hart daran, Republikaner und andere zu überzeugen, dass ich die sozialen Medien nicht nutzen sollte“. Doch er habe bereits die Präsidentenwahl 2016 dank seiner Reden, Interviews und sozialer Medien gewonnen. „Ich musste die #FakeNews schlagen, und das habe ich getan. Wir werden weiter GEWINNEN!“

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media - but remember, I won....