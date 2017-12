Frau mit der iranischen Nationalflagge Auf Videos in den sozialen Netzwerken sind Demonstranten zu sehen, die politische Slogans gegen den regierenden Klerus skandieren. (Foto: dpa)

Dubai/WashingtonNach tagelangen Protesten im Iran haben Tausende an einer regierungsfreundlichen Demonstration teilgenommen. Etwa 4000 Menschen marschierten am Samstag bei der Demonstration in Teheran. Das Staatsfernsehen zeigte auch Aufnahmen von Demonstrationen in anderen Städten des Landes, bei denen Teilnehmer Transparente mit Bildern des geistlichen Führers Ajatollah Ali Chamenei trugen.

Am Donnerstag und Freitag war es in mehreren Städten zu ungenehmigten Protesten wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung gekommen. Mitteilungen in sozialen Netzwerken und steigende Preise für Grundnahrungsmittel wie Eier und Geflügel hatten die Proteste am Donnerstag ausgelöst. Ein Regierungssprecher erklärte die gestiegenen Eierpreise am Mittwoch mit einem Ausbruch der Vogelgrippe.

Tausende gingen in mehreren Städten des Landes auf die Straße und beteiligten sich an den Protesten, bei denen Demonstranten auch die Regierung kritisierten. Die Demonstrationen begannen in Maschhad, der zweitgrößten Stadt im Iran. Nach offiziellen Angaben wurden etwa 50 Protestteilnehmer festgenommen.

Die spontanen Demonstrationen schienen die größten im Iran seit 2009 zu sein. Die damaligen Proteste waren von Wahlbetrugs-Vorwürfen bei der Wiederwahl des Hardliners Mahmud Ahmadinedschad zum Präsidenten ausgelöst worden. Informationen über die jüngsten Proteste sind jedoch rar geblieben, da die staatlichen und die halboffiziellen Medien im Iran nicht breit darüber berichtet haben.

Die mächtigen Revolutionsgarden haben bei den Protesten gegen die Wirtschaftslage nicht eingegriffen, im Gegensatz zu anderen ungenehmigten Demonstrationen seit 2009. Die neuen Proteste setzen Präsident Hassan Ruhani zusätzlich unter Druck, dessen Atomabkommen mit Weltmächten in Gefahr ist. Viele Iraner sagen, dass die Vereinbarung ihnen noch keine wirtschaftlichen Vorteile gebracht hat.

US-Präsident Donald Trump unterstützte die Proteste in der Nacht auf Samstag per Twitter. „Viele Berichte über friedliche Proteste von iranischen Bürgern, die die Korruption des Regimes & seine Vergeudung des Reichtums der Nation für die Finanzierung von Terrorismus im Ausland satt haben. Iranische Regierung sollte die Rechte ihres Volkes respektieren, inklusive des Rechts, sich zu äußern. Die Welt schaut hin! #IranProtests“, schrieb er.

Es ist nicht klar, welche Wirkung Trumps Unterstützung haben wird. Viele Iraner sind skeptisch gegenüber dem US-Präsidenten, da er sich geweigert hat, dem Iran eine Einhaltung des Atomabkommens zu bescheinigen.

US-Außenminister Rex Tillerson sagte im Juni, Amerika wirke hin auf eine „Unterstützung der Elemente innerhalb des Irans, die zu einem friedlichen Wechsel dieser Regierung führen würden“. Die iranische Regierung hat diese Aussage als Zeichen für ausländische Einmischung in die Innenpolitik angeführt.

Das US-Außenministerium unterstützte die Proteste am Freitag in einem Statement. „Irans Führer haben ein wohlhabendes Land mit einer reichen Geschichte und Kultur in einen wirtschaftlich ausgelaugten Schurkenstaat verwandelt, dessen Hauptexporte Gewalt, Blutvergießen und Chaos sind“, hieß es darin.