 Trumps Auslandsreiseplan: Europa erwartet US-Präsidenten Ende Mai

Donald Trump Tusk und Juncker hatten Trump bereits im November 2016 eingeladen. (Foto: AP)

Brüssel Bei seinem Europabesuch trifft US-Präsident Donald Trump am 25. Mai in Brüssel EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Den Termin bestätigten EU-Kreise am Freitag.

Tusk und Juncker hatten Trump unmittelbar nach dessen Wahl im November eingeladen. Das Treffen ist nun für den Tag des Nato-Gipfels in Brüssel geplant. Trump macht auf seiner ersten Auslandsreise etliche Stationen zuerst in Saudi-Arabien und Israel, anschließend in Europa, wo er auch Papst Franziskus im Vatikan trifft und am G7-Gipfel auf Sizilien teilnimmt.