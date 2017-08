 Trumps Chefstratege Steve Bannon muss gehen: Sieg der Moderaten

Stephen Bannon Trumps Chefstratege hatte am Freitag seinen letzten Arbeitstag im Weißen Haus. (Foto: Reuters)

New YorkSteve Bannon ist ein ungewöhnlicher Mann. Fast immer ungekämmt, den Anzug unordentlich zugeknöpft oder den Schlips schief gebunden, lief der ehemalige Investmentbanker durch das Weiße Haus. In Gesprächen zitierte er gerne John Wayne aus alten Wild West-Filmen oder griechische Philosophen. Doch das ist vorbei. Mit Wirkung von heute, so das Weiße Haus in einer Mitteilung, ist Bannon von seinen Aufgaben entbunden.

Er mag den Eindruck eines zerstreuten, liberalen Professors machen. Aber Bannon vertritt ganz andere Ansichten. Der ehemalige Herausgeber von der ultrarechten Breitband News glaubt nicht an globale Klimaerwärmung, will eine Mauer nach Mexiko bauen, preist Le Pen in Frankreich. Nach dem Aufmarsch von Rechtsradikalen in Charlottesville am vergangenen Wochenende, das mit zahlreichen Verletzten und einer Toten endete, setzte sich Bannon für eine weiche Linie gegen die Ultrarechten ein.

Mit seinen Ansichten beeinflusste Bannon Trump maßgeblich. Der 64-Jährige kam fast genau vor einem Jahr an Bord der Wahlkampagne von Trump und gilt als Architekt dessen Wahlsiegs im November. Als Dank ernannte Trump ihn zum Chefstrategen. Nur sieben Monate später ist er raus.

Mit dem Rücktritt kam Bannon seinem Rauswurf zuvor. Trump war zutiefst verärgert über ein Interview mit dem American Prospect, einem liberalen Magazin. Dort bezeichnete er die Vertreter der ultrarechten Alt-Right-Bewegung als „Clowns“, machte sich über wirtschaftsnahe Vertreter im Weißen Haus lustig und widersprach Trump direkt im Umgang mit Nordkorea. Die Offenherzigkeit erklärt sich durch ein Missverständnis: Bannon dachte, das Gespräch wäre unter vier Augen.

Stühlerücken im Weißen Haus Steve Bannon Der rechte Chefstratege verlässt im August nach einem monatelangen Streit mit anderen Beratern die Regierung. Der ehemalige Marine-Offizier, Goldman-Sachs-Investmentbanker und Filmproduzent leitete vor der Wahl die rechtskonservative Nachrichtensite Breitbart News.

Anthony Scaramucci Nach zehn Tagen im Amt wird der Hedgefonds-Gründer wegen vulgärer Äußerungen über ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses entlassen.

Reince Priebus Der studierte Jurist war jahrelang einer der führenden Köpfe im Parteiapparat der Republikaner. Seine Amtszeit als Stabschef war mit 189 Tagen die kürzeste in der modernen US-Geschichte. Priebus wurde durch Heimatschutzminister John Kelly ersetzt.

Sean Spicer Der umstrittene Pressesprecher Trumps tritt am 21. Juli zurück. Unmittelbar zuvor war bekanntgeworden, dass Scaramucci ins Weiße Haus wechselt.

James Comey Der Chef der US-Bundespolizei FBI sollte die Ermittlungen zur möglichen Einflussnahme Russlands auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl leiten und wurde von Trump im Mai gefeuert.

Michael Flynn Er wurde im Februar nach nicht einmal einem Monat im Amt des Nationalen Sicherheitsberaters entlassen, weil er falsche Angaben über Gespräche mit dem russischen Botschafter in Washington gemacht hatte.

Sally Yates Trump entließ die noch von seinem Vorgänger Barack Obama eingesetzte geschäftsführende Justizministerin im Januar, nachdem sie die von ihm verlangten Einreiseverbote für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern angeprangert hatte.

Jason Miller Der Kommunikationschef in Trumps Wahlkampfteam sollte diesen Posten auch im Weißen Haus einnehmen, nahm aber im Dezember von der Idee Abstand.

Mit dem Abgang von Bannon haben moderate Berater im Weißen Haus das Sagen. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und seine Frau Ivanka Trump vertreten deutliche andere Ansichten, ihre Beziehungen zu Bannon müssen denkbar schlecht gewesen sein. Auch Wirtschaftsberater und Demokrat Gary Cohn und Außenminister Rex Tillerson gelten als gemäßigt und dürften an Einfluss gewinnen.

Mit Bannon verlässt bereits der vierte Berater in fünf Wochen das Weiße Haus. Das Chaos sollte eigentlich der Stabschef und ehemaliger General John Kelly in den Griff kriegen. Laut US-Medienberichten wollte Kelly, der schon Anthony Scaramucci abservierte, auch den Kopf von Bannon. Er hat ihn bekommen.