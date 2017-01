New York will sich um Verhütungsmittel kümmern

In den nächsten Tagen wird, nach allem was bisher bekannt ist, Trump zunächst weiter regieren, indem er symbolträchtige Amtshandlungen vornimmt. Dazu könnte laut seinem Sprecher der offizielle Abbruch der Verhandlungen über einen asiatischen Handelspakt (TTP) gehören oder auch die Ankündigung, den nordamerikanischen Handelspakt (Nafta) neu zu verhandeln. Vordringliche Themen sind auch die Bereiche Energie und Cybersicherheit.

Möglicherweise hebt Trump sehr schnell einige Beschränkungen für die Öl-, Gas- oder Kohleförderung auf. Er hat zudem versprochen, sofort bestehende Regelungen zum Schutz von Einwanderern zu streichen, außerdem könnte er formell den Bau einer Befestigungsanlage an der mexikanischen Grenze starten.

Schon in den Tagen vor Trumps Amtseinführung formierte sich Widerstand auf der Ebene der Bundesstaaten. Eric Schneiderman, Generalstaatsanwalt des Staates New York, schickte mehrere Botschaften heraus, in enger Abstimmung mit Gouverneur Andrew Cuomo. So will der Bundesstaat mit eigenen Regeln sicherstellen, dass seine Bürger weiterhin guten Zugang zu Verhütungsmitteln haben, auch wenn es zu Streichungen bei Obamacare kommen sollte. Außerdem versucht New York zusammen mit fünf anderen Bundesstaaten, Umweltauflagen für Kraftwerke in eigener Verantwortung aufrecht zu erhalten, wenn Trump die Regeln auf Bundesebene streicht.

Schneiderman gab Handlungsempfehlungen, wie Städte und Gemeinden ihre Migranten gegen den Zugriff der Bundesbehörden schützen können. Er empfahl zum Beispiel Satzungen, nach denen die lokale Polizei die Kooperation mit Einwanderungsbehörden unterlassen soll. Der Widerstand gegen den neuen Präsidenten beschränkt sich also nicht auf Protestmärsche, auch juristische Mittel kommen zum Einsatz.