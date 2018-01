Provokateur und Pöbler

3. Der Weltbühnen-Provokateur

Ein fehlender Handschlag genügte, um internationale Erregung auszulösen. Im März 2017 besuchte Angela Merkel Trump im Weißen Haus, doch der US-Präsident verweigerte der Kanzlerin die Mutter aller Pflichtposen. Die Spekulationen waren wild: Eine bewusste Demütigung? Eine Krise im transatlantischen Verhältnis? Angeblich hatte Trump nur Rufe der Kameraleute überhört.

Das überhitzte Deuteln hatte einen schlichten Grund: Da Trumps außenpolitischer Kurs so erratisch ist, gilt jede seiner Gesten als möglicher Orientierungspunkt. Trump selbst trug 2017 dazu bei, seinen Ruf als unberechenbarer Präsident zu festigen. Er ließ im Kampf gegen den IS die größte nichtatomare US-Bombe in Afghanistan abwerfen, er befahl einen Raketenangriff auf einen Stützpunkt der Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad, er drohte Nordkorea wegen immer neuer Raketentests mehrfach mit Militärgewalt („Wir werden ihnen mit Feuer und Wut begegnen“), er warnte China regelmäßig vor einem Handelskrieg.

Und er verkündete, die USA würden Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkennen und damit beginnen, ihre Botschaft in die umkämpfte heilige Stadt zu verlegen – ein Affront gegen die Vereinten Nationen. Sein erstes Amtsjahr markierte einen Bruch mit scheinbaren Gewissheiten, dazu gehört auch der Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen und der Transpazifischen Partnerschaft. 2018 richtet sich der Blick auf die Nafta-Neuverhandlungen zwischen den USA, Kanada und Mexiko – auf dem Spiel steht die Zukunft der größten Freihandelszone der Welt.

Hoffnung auf einen gemäßigten, von der internationalen Gemeinschaft gezähmten Präsidenten darf man sich kaum machen. Das noch junge neue Jahr startete er aggressiver als je zuvor, verschickte wütende Tweets gegen Pakistan („nichts als Lügen und Betrug“), das iranische Regime („brutal und korrupt“) und Nordkorea („verbraucht und ausgehungert“).

4. Der Krisenmanager

Trump kann sich durchaus präsidial und besonnen verhalten. Auf den Wirbelsturm „Harvey“, der schwere Schäden im Bundesstaat Texas hinterließ, reagierte er souverän mit Anteilnahme und Reisen ins Überschwemmungsgebiet. Sein Umgang mit dem Hurrikan „Maria“, der unter anderem die Karibikinsel Puerto Rico zerstörte, war jedoch ein Desaster. Öffentlich attackierte er die Bürgermeisterin der Hauptstadt San Juan, Carmen Yulin Cruz, und warf ihr Führungsschwäche vor.

Dabei braucht eine Nation gerade in Krisenzeiten ein einendes Oberhaupt. Ähnlich, wie es George W. Bush kurz nach dem 11. September 2001 tat. Doch Trump machte sich extrem angreifbar für Vorwürfe der Befangenheit oder gar ideologischer Verblendung: Den Terroranschlag in New York – begangen von einem Migranten, der über die Visa-Lotterie einreiste – erklärte er schon als Beweis für das „laxe Einwanderungssystem“, noch bevor Einzelheiten feststanden. Nach dem Massaker auf einem Country-Music-Festival, das ein weißer Waffensammler in Las Vegas anrichtete, verbat sich Trump hingegen Rufe nach schärferen Gesetzen.

Teilnehmer eines rechtsextremen Aufmarsches in Charlottesville, bei dem eine Gegendemonstrantin getötet wurde, nahm der US-Präsident in Schutz. Und zur großen gesellschaftlichen Sexismus-Debatte, die in Politik, Wirtschaft und Entertainment-Industrie zu einer Rücktrittswelle führte, schweigt Trump weitgehend. Wohl nicht ohne Grund: Er selbst wird von siebzehn Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt.

5. Der Pöbler der Nation

Manchmal scheint es, als sei Trumps Präsidentschaft ein einziger Witz. Seine Sprache („So SAD!“), Auftritte und Entgleisungen gehen als Spottobjekte um die Welt: Trump, wie er kurz vor der Sonnenfinsternis mit bloßem Auge ins Licht schielt. Trump, der beim Nato-Gipfel den Premier von Montenegro beiseite drängelt. Trump, der sich vertwittert und „Covfefe“ als neues Wort erfindet. Trump auf dem Golfplatz. Trumps Frisur.

Amerikanische Medien unterscheiden mittlerweile zwischen „Teleprompter-Trump“, der nach Skript seiner Berater funktioniert, und „Twitter-Trump“, der unkontrolliert eine Beleidigung nach der nächsten verschießt. Die andere Seite dieser ungefilterten Präsidentschaft ist besorgniserregend: Dann, wenn Trump die Russland-Ermittlungen als „Hexenjagd“ schmäht, Medien mit Lizenzentzug droht, islamfeindliche Propaganda verbreitet – oder, wie zu Beginn des neuen Jahres, damit prahlt, sein „Atomknopf“ sei „viel größer“ als der von Kim Jong Un.

Es ist, als hätte Trump seinen aggressiven Kandidatenmodus aus dem Jahr 2016 nie abgelegt. Das dürfte in diesem Jahr, wenn Halbzeitwahlen für den Kongress anstehen, noch zunehmen. Dann kann Trump erneut den Wahlkämpfer geben, der Republikaner im ganzen Land unterstützt. Mit Furor – und vielen, vielen Tweets.