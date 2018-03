Trumps Handelsbeauftragter kündigt an EU soll Ausnahmeregelung bei US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium erhalten

Am Freitag treten die von US-Präsident Trump beschlossenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft. Für die EU soll es eine Ausnahmeregelung geben.

Die EU soll von Strafzöllen ausgenommen werden. (Foto: TOM BRENNER/The New York Times/R) Robert Lighthizer, US-Handelsbeauftragter

WashingtonDie Europäische Union soll Ausnahmeregelungen bei den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium erhalten. Das sagte Trumps Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Donnerstag vor einem Ausschuss des US-Senats. Die zunächst vorübergehend angelegten Ausnahmen beträfen neben den EU-Staaten auch Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea. US-Präsident Donald Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen.

„Der Präsident möchte, dass einige Länder zunächst von den Zöllen ausgenommen werden“, sagte Lighthizer. „Er hat beschlossen, die Umsetzung der Zölle für diese Länder zu unterbrechen.“ Ob auch Australien wie bislang angekündigt befreit werden soll, war zunächst unklar.

Bereits am Mittwoch hatte Lighthizer vor Kongressabgeordneten angedeutet, dass „mehrere wichtige amerikanische Handelspartner“ zumindest für den Moment keine Strafzölle auf Stahl und Aluminium fürchten müssen. „Unsere Hoffnung ist, dass wir bis Ende April Klarheit haben“, so Lighthizer. Bis dahin sollen die Gespräche über eine endgültige Lösung abgeschlossen sein.

Trump hatte vor zwei Wochen umfassende Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent verhängt. Ausnahmen hatte er zunächst nur für die Nachbarländer Mexiko und Kanada gemacht, mit denen die USA in einem Freihandelsabkommen zusammenarbeiten.

Die Liste wurde schließlich Land um Land erweitert – obwohl Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro, ein Hardliner und Protektionist, ausdrücklich von Ausnahmen abgeraten hatte.

Allerdings sind weiterhin viele Fragen offen, zum Beispiel, unter welchen Bedingungen Verbündete in den kommenden Wochen langfristig Ausnahmen von den Strafzöllen beantragen können. Trump hatte seine Pläne provokant an den Kostenstreit unter Nato-Staaten gekoppelt.

Der US-Präsident legte nahe, höhere Verteidigungsausgaben seien der Schlüssel für eine Befreiung. Sein Chefverhandler Lighthizer signalisierte hingegen, die USA wollten die Front der Staaten gegen den Stahlgiganten China festigen. Importzölle könnten ein Druckmittel sein, um dieses Ziel zu erreichen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatten sich in dieser Woche in einem Last-Minute-Einsatz persönlich für eine EU-Ausnahmeregelung eingesetzt. Die Zölle sollen für die betroffenen Länder an diesem Freitag in Kraft treten.

Trump will noch am Donnerstag radikale Handelsbarrieren gegen China verhängen. Im Gespräch sind Importzölle, die sich jährlich auf bis zu 60 Milliarden Dollar summieren könnten. Der Katalog soll mehr als hundert Produkte umfassen, von Elektronik über Möbel bis zu Spielzeug.

Zusätzlich arbeitet das US-Finanzministerium an Wegen, chinesische Investitionen auf dem US-Markt zu beschneiden. Erwogen werden auch Einschränkungen für Visa chinesischer Staatsbürger, was zum Beispiel chinesische Elite-Studenten in den USA treffen könnte.

