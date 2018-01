Vehikel für Bruch mit Iran-Abkommen

Trump sieht im Iran einen seiner Hauptgegner auf der Weltbühne. Bereits im Wahlkampf machte er deutlich, dass er das Regime in Teheran wegen dessen Unterstützung für Terrororganisationen wie die libanesische Hisbollah für eine existenzielle Bedrohung der Stabilität im Nahen Osten hält. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Es ist eine der wenigen Konstanten in Trumps bisheriger Außenpolitik.

Während sein Vorgänger Obama häufig den Ausgleich mit dem iranischen Regime suchte, setzt Trump auf Konfrontation. Bereits im vergangenen Frühjahr sagte er den sunnitischen Staaten wie Saudi-Arabien seine Unterstützung in der Auseinandersetzung mit dem Iran zu. Dieser Kurs wird auch von Israel unterstützt, dem engsten Verbündeten der USA in der Region.

Angesichts dieser Ausgangslage kann den USA eine durch innere Konflikte geschwächte Regierung in Teheran nur recht sein. Auch könnte die brutale Reaktion des iranischen Regimes auf die Demonstrationen, die bereits mehr als 20 Menschen das Leben kostete, Trump das Erreichen eines weiteren Ziels erleichtern: die Aufkündigung des Atomdeals.

Die Gelegenheit dafür bietet sich bereits in wenigen Tagen. Nachdem Trump im Oktober darauf verzichtet hatte, das Abkommen zu bestätigen, läuft in der kommenden Woche eine Frist ab, in der die US-Regierung den weiteren Verzicht auf Iran-Sanktionen beschließen muss. Tut sie es nicht, treten derzeit aufgeschobene Strafmaßnahmen gegen Teheran in Kraft. Es wäre das Ende des Deals.

Beobachter halten es durchaus für möglich, dass Trump dieses Risiko eingeht. Der Präsident werde nicht weiter Geld an Diktatoren fließen lassen, während die Bevölkerung auf den Straßen protestiert, so Richard Goldberg vom Think Tank „Foundation for Defence of Democracies“ gegenüber dem US-Medium „Politico“. Unterstützer des Deals hoffen hingegen, dass Trump auf diesen letzten Schritt verzichtet.

Dass sich der Iran der Internationalen Energiebehörde zu Folge an die Parameter des Atomabkommens hält, scheint in der Kalkulation des US-Präsidenten hingegen keine Rolle zu spielen. Schon als er eine weitere Bestätigung des Deals ablehnte, bezog sich Trump vor allem darauf, dass Teheran gegen den „Geist“ des Abkommens verstoße.