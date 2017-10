 Trumps Mauer zu Mexiko: Letzte Modelle nehmen Gestalt an

Grenzmauer Welches Mauer-Modell wird die Gunst des US-Präsidenten gewinnen können? (Foto: AP)

San DiegoDie letzten beiden von insgesamt acht Prototypen für die von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer an der US-Grenze zu Mexiko nehmen auf einem Baugelände in San Diego Gestalt an. Die Modelle bilden eine Reihe von Beton- und Metallplatten, von denen eine unter anderem mit scharfen Metallkanten an der Oberkante ausgestattet ist.

Jeder der nebeneinander aufgereihten Prototypen kostet die Regierung bis zu 500.000 Dollar (425.000 Euro). Firmen haben offiziell noch bis zum Donnerstag kommender Woche Zeit, um ihre Modelle fertigzustellen. Ein Sprecher des US-Grenzschutzes sagte am Donnerstag (Ortszeit) jedoch, dass es sich um die letzten beiden Prototypen handele, die aufgebaut würden.

Während der Bauarbeiten sprangen fünf Personen aus dem nahegelegenen mexikanischen Tijuana auf das Gelände. Die drei Männer und zwei Frauen wurden sofort von berittener Polizei gestoppt. Nach Angaben von Francisco wurde seit Beginn der Arbeiten am 26. September insgesamt vier- oder fünfmal versucht, die Grenze illegal zu überqueren.