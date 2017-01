Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Palästinenser fürchten Benachteiligung

Eine neue Dynamik erwartet Gilboa ebenfalls bei den israelisch-palästinensischen Verhandlungen. Trump hat seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Chefberater eingesetzt, der sich unter anderem mit dem Nahen Osten befassen soll. Trump traut Kushner zu, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu stiften, wie er gesagt hat.

Israels rechte Koalitionsregierung erwartet von Trump und seinem neuen Team allerhand. So hat Kushners Familie in der Vergangenheit Gelder für Siedlungen in der Westbank gespendet, die von der Uno als illegal betrachtet werden und die von Obama als Friedenshindernis bezeichnet wurde.

Der Regierung Trump sieht man bei den Palästinensern hingegen mit Misstrauen entgegen. Sie befürchten, dass sie sich einseitig auf die Seite Israels stellen werde. Unter Obama hatten sie zunächst versucht, von Israel Konzessionen ohne Gegenleistung abzuringen. Als dieses Politik scheiterte, trugen sie den Konflikt mit Israel in internationale Gremien, zuletzt in den Uno-Sicherheitsrat. Mit Erfolg: Mit einer Resolution wurde ein sofortiger und kompletter Stopp aller Siedlungstätigkeiten in den besetzten palästinensischen Gebieten verlangt, inklusive Ostjerusalems. Obama hatte darauf verzichtet, die Resolution mit einem Veto zu verhindern.